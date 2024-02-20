Итоги дня в Тюмени: изъятия земель, критика прокурора и «побег» мигрантов

В Тюмени возникли проблемы с приложениями для записи к врачам, такими как «Телемед 72» и «Виртуальный консультант 72». Жители города сообщают, что их учетные записи удаляются из баз данных, что затрудняет возможность записаться на прием к врачу. Некоторые люди столкнулись с тем, что приложение отвечает, что их данных нет в базе. Гражданам рекомендуют вернуться к старому способу записи через оператора, который отвечает сразу после автоответчика.