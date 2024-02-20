Итоги дня в Тюмени: изъятия земель, критика прокурора и «побег» мигрантов

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Мигранты в Тюмени начали массово увольняться со строек из-за повышенных проверок со стороны правоохранительных органов.
Как нелегально работающие, так и имеющие официальное трудоустройство иностранцы покидают свои рабочие места. Некоторые мигранты предпринимают попытки устроиться на частные фирмы без официального трудового договора, а также предлагают свои услуги местным жителям.
Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев высказал критику в адрес тюменских властей и надзорных органов за просчеты, связанные с тушением пожаров в 2023 году.
В рамках рабочей поездки в Тюменскую область он заявил о недостатках в организации работ по предотвращению и тушению пожаров. Зайцев указал на необходимость подготовки региона к сезону паводков и дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности.
В Тюменской области за прошлую неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 9,7%. По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора, отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Показатель заболеваемости COVID-19 составил 18,3 на 100 тысяч населения, что на 9,7% выше, чем на предыдущей неделе. Врачи рекомендуют обращаться в больницу при первых симптомах инфекции.
Власти Тюмени планируют изъять земельные участки в центре города для реализации программы комплексного развития территорий. Земли будут изъяты для государственных нужд Тюменской области с целью проведения комплексной застройки. Речь идет об участках по улице Максима Горького.
Строительством займется компания, учредителем которой является Владимир Шевчик — специализированный застройщик «Машаров». По данным финансового отчета, в 2022 году организация не показала выручку и прибыль, но ее активы значительно возросли.
В Тюмени возникли проблемы с приложениями для записи к врачам, такими как «Телемед 72» и «Виртуальный консультант 72». Жители города сообщают, что их учетные записи удаляются из баз данных, что затрудняет возможность записаться на прием к врачу. Некоторые люди столкнулись с тем, что приложение отвечает, что их данных нет в базе. Гражданам рекомендуют вернуться к старому способу записи через оператора, который отвечает сразу после автоответчика.