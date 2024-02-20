nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Итоги дня в Тюмени: изъятия земель, критика прокурора и «побег» мигрантов

Итоги дня в Тюмени: изъятия земель, критика прокурора и «побег» мигрантов

20 февраля 2024, 17:03
Фото: 1MI
Дайджест событий за 20 февраля в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В Тюмени массово увольняются со строек мигранты

Мигранты в Тюмени начали массово увольняться со строек из-за повышенных проверок со стороны правоохранительных органов.

Как нелегально работающие, так и имеющие официальное трудоустройство иностранцы покидают свои рабочие места. Некоторые мигранты предпринимают попытки устроиться на частные фирмы без официального трудового договора, а также предлагают свои услуги местным жителям.

В Тюмени мигранты увольняются со строек
Узнать подробнее

Замгенпрокурора сообщил о просчетах власти в прошлогодних пожарах в Тюмени

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев высказал критику в адрес тюменских властей и надзорных органов за просчеты, связанные с тушением пожаров в 2023 году.

В рамках рабочей поездки в Тюменскую область он заявил о недостатках в организации работ по предотвращению и тушению пожаров. Зайцев указал на необходимость подготовки региона к сезону паводков и дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности.

Замгенпрокурора заявил о просчетах власти в прошлогодних пожарах в Тюмени
Узнать подробнее

В Тюменской области резко выросло число заболевших COVID-19

В Тюменской области за прошлую неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 9,7%. По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора, отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Показатель заболеваемости COVID-19 составил 18,3 на 100 тысяч населения, что на 9,7% выше, чем на предыдущей неделе. Врачи рекомендуют обращаться в больницу при первых симптомах инфекции.

В Тюменской области выросло число заболевших COVID-19
Узнать подробнее

У жителей Тюмени заберут земли и гаражи в центре города ради реновации

Власти Тюмени планируют изъять земельные участки в центре города для реализации программы комплексного развития территорий. Земли будут изъяты для государственных нужд Тюменской области с целью проведения комплексной застройки. Речь идет об участках по улице Максима Горького.

Строительством займется компания, учредителем которой является Владимир Шевчик — специализированный застройщик «Машаров». По данным финансового отчета, в 2022 году организация не показала выручку и прибыль, но ее активы значительно возросли.

У тюменцев заберут земли и гаражи в центре города ради реновации
Узнать подробнее

Тюменцы не могут записаться на прием к врачу

В Тюмени возникли проблемы с приложениями для записи к врачам, такими как «Телемед 72» и «Виртуальный консультант 72». Жители города сообщают, что их учетные записи удаляются из баз данных, что затрудняет возможность записаться на прием к врачу. Некоторые люди столкнулись с тем, что приложение отвечает, что их данных нет в базе. Гражданам рекомендуют вернуться к старому способу записи через оператора, который отвечает сразу после автоответчика.

«Вычеркнули из жизни»: в Тюмени сломались приложения для записи ко врачам
Узнать подробнее
Читайте также:
Итоги дня в Тюмени: стаи собак, вой сирен и жалобы МизулинойИтоги дня в Тюмени: непрощенные мигранты, смерть Навального и обход квартирИтоги дня в Тюмени: перестрелка мигрантов, рост зарплат и контроль Бастрыкина
#Тюмень#Тюменская область#Итоги дня#Итоги#Алина Петрова
Подпишитесь
«Река не для всех»: зачем тюменские власти решили сдать в аренду обмелевшую Туру?
Сегодня, 07:24
Переработки и кумовство: тюменский водитель автобуса раскрыл изнанку своей работы
Сегодня, 07:33
В Тюмени мигранты увольняются со строек
Сегодня, 04:17
От тюменских почв до орловских дорог: за что судят принципиального доцента Бауманки?
Сегодня, 01:28
«Цена меня поразила!»: тюменка рассказала, почему предпочла вторичку новостройкам
Сегодня, 09:14
В зоне СВО погибли два бойца из Тюменской области
Сегодня, 02:28