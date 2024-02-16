Итоги дня в Тюмени: непрощенные мигранты, смерть Навального и обход квартир

В Тюмени скандальный магазин мебели, который обещал закрыться после жалоб покупателей и проигранного суда, сменил название. Теперь он называется Sofa Arte, предположительно, пытаясь «замаскироваться». Обманутые покупатели подали на магазин в суд из-за несоблюдения сроков доставки и других проблем. В 2020 году суд не присудил неустойку производителю за возврат мебели, которая не подошла по размеру. Покупатели также не получили другой товар после выбора его вместо заказанного.