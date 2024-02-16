Итоги дня в Тюмени: непрощенные мигранты, смерть Навального и обход квартир

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
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Updated Сегодня, 17:57
Управление федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу объявило о смерти политического оппозиционера Алексея Навального*.
Сообщение об этом было размещено на официальном сайте ведомства.
Алексей Навальный* отбывал наказание в колонии «Полярный волк» в поселке Харп. После прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание. По предварительным данным, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. В настоящее время проводится проверка, чтобы выяснить причины смерти оппозиционера.
*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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