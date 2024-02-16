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Posted Сегодня, 17:55

Published Сегодня, 17:55

Modified Сегодня, 17:57

Updated Сегодня, 17:57

Итоги дня в Тюмени: непрощенные мигранты, смерть Навального и обход квартир

Итоги дня в Тюмени: непрощенные мигранты, смерть Навального и обход квартир

16 февраля 2024, 17:55
Фото: 1MI
Дайджест событий за 16 февраля в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Алексей Навальный умер в колонии на тюменском Севере

Управление федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу объявило о смерти политического оппозиционера Алексея Навального*.

Сообщение об этом было размещено на официальном сайте ведомства.

Алексей Навальный* отбывал наказание в колонии «Полярный волк» в поселке Харп. После прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание. По предварительным данным, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. В настоящее время проводится проверка, чтобы выяснить причины смерти оппозиционера.

*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Алексей Навальный скончался в колонии на тюменском Севере
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В Тюмени мигрант-кассир магазина «Красное&Белое» приставал к 13-летней девочке

В Сети опубликовали видеообращение матери 13-летней девочки. Как выяснилось, дочь стала жертвой домогательств со стороны сотрудника торговой сети «Красное&Белое».

Мать рассказала, что 13 февраля школьница попала в неприятную ситуацию после посещения магазина. Уроженец Средней Азии поцеловал девочку, когда та вышла из магазина. Юная тюменка оттолкнула его, а после рассказала обо всем своей матери.

Сотрудники УМВД установили личность мигранта и передали все материалы в Следственный комитет. По факту произошедшего ведется разбирательство.

В Тюмени мигрант-кассир магазина «Красное&Белое» домогался до ребенка
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Тюменцы не готовы простить родителей мигрантов, избивавших школьников

В Тюмени жители не готовы прощать родителей подростков, которые жестоко избивали сверстников. Горожане выразили недоверие к извинениям, которые преподнесли родственники.

Ранее публика обратила внимание на распространение жутких видеокадров, где тюменские подростки избивают беззащитных школьников, и выразила требование наказать ответственных.

Жители Тюмени не готовы простить родителей мигрантов, избивавших школьников. Видео
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В квартиры тюменцев настойчиво пытаются вломиться неизвестные лица

В Тюмени жители обеспокоены появлением неизвестных, которые в дневное время посещают квартиры и пытаются получить информацию о проживающих. Подозрительное поведение было замечено в разных районах города. Многие жители намерены обратиться в полицию по факту совершающихся действий.

В квартиры тюменцев настойчиво пытаются вломиться неизвестные люди
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Скандальный магазин мебели в Тюмени сменил название

В Тюмени скандальный магазин мебели, который обещал закрыться после жалоб покупателей и проигранного суда, сменил название. Теперь он называется Sofa Arte, предположительно, пытаясь «замаскироваться». Обманутые покупатели подали на магазин в суд из-за несоблюдения сроков доставки и других проблем. В 2020 году суд не присудил неустойку производителю за возврат мебели, которая не подошла по размеру. Покупатели также не получили другой товар после выбора его вместо заказанного.

Скандальный мебельный магазин в Тюмени сменил название
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#Тюмень#Тюменская область#Итоги дня#Итоги#Алина Петрова
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