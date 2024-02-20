В Тюменской области выросло число заболевших COVID-19

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Как следует из новой сводки, за период с 12 по 18 февраля в Тюменской области коронавирус был выявлен у 287 человек, что на 28 заболевших больше, по сравнению с предыдущей неделей.
С COVID-19 был госпитализирован 31 человек, выздоровели 294 тюменца. Для сравнения, на предыдущей неделе госпитализированных было 32 человека, выздоровевших — 203.
«За период с 12 по 18 февраля количество госпитализаций увеличилось на 1,2%. Выздоровевших на 11,4% больше в сравнении с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю увеличился на 2,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 42 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране», — сообщили эксперты.
Ранее «Наш город» сообщал, что в деревнях Тюменской области зафиксировали очаги бешенства. Вирус обнаружили в пробах погибших лис.