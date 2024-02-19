Итоги дня в Тюмени: стаи собак, вой сирен и жалобы Мизулиной

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, готовится к приезду в Тюмень. Как сообщается, встреча с горожанами пройдет с 23 по 24 февраля. Общественный деятель намекнула, что может посетить экстремальное шоу «Битва на Туре». Многие горожане подготовили ряд вопросов и жалоб с которыми хотят обратиться к общественнице.
Напомним, что Екатерина Мизулина известна как дочь сенатора РФ Елены Мизулиной. С 2015 года занимается благотворительной и волонтерской деятельностью.
Жители Тюмени выразили беспокойство по поводу бесхозных собак, замеченных на улице Грабовского. Горожане обратились к администрации с просьбой предпринять необходимые меры, поскольку стая стала угрозой для детей. Тюменцы также отметили, что попытки звонить в службу по отлову собак ранее не привели к эффективным результатам.
Путепровод будет пролегать через улицы Щербакова, 2-ю Луговую и далее до Коммунистической.
Разработка проектной документации уже началась. Строительство нового моста начнется после получения положительного заключения на проект и определения источников финансирования. По предварительным данным, строительные работы начнутся в 2026 году.
Полиция Тюменской области сообщила, что мигранты находятся под тщательным наблюдением силовиков и властей.
Правоохранители предпринимают комплексные меры по противодействию преступности. Проведено более 2 тысяч профилактических рейдов.
Сообщается, что было вынесено более тысячи решений о выдворении иностранцев из страны.
В Тюменской области проверят работу системы оповещения населения. Сирены и громкоговорители заработают 21 февраля с 10:40 до 10:45. Сообщается, что в этот день горожанам следует сохранять спокойствие.
Рекомендуется включить радио или телевидение и прослушать сообщение органов управления по делам ГО и ЧС.