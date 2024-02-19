Итоги дня в Тюмени: стаи собак, вой сирен и жалобы Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, готовится к приезду в Тюмень. Как сообщается, встреча с горожанами пройдет с 23 по 24 февраля. Общественный деятель намекнула, что может посетить экстремальное шоу «Битва на Туре». Многие горожане подготовили ряд вопросов и жалоб с которыми хотят обратиться к общественнице.