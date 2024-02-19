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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Итоги дня в Тюмени: стаи собак, вой сирен и жалобы Мизулиной

Итоги дня в Тюмени: стаи собак, вой сирен и жалобы Мизулиной

19 февраля 2024, 17:04
Фото: 1MI
Дайджест событий за 19 февраля в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В Тюмень приедет Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, готовится к приезду в Тюмень. Как сообщается, встреча с горожанами пройдет с 23 по 24 февраля. Общественный деятель намекнула, что может посетить экстремальное шоу «Битва на Туре». Многие горожане подготовили ряд вопросов и жалоб с которыми хотят обратиться к общественнице.

Напомним, что Екатерина Мизулина известна как дочь сенатора РФ Елены Мизулиной. С 2015 года занимается благотворительной и волонтерской деятельностью.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина приедет в Тюмень
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Тюменцы боятся выпускать детей на улицы из-за стаи собак

Жители Тюмени выразили беспокойство по поводу бесхозных собак, замеченных на улице Грабовского. Горожане обратились к администрации с просьбой предпринять необходимые меры, поскольку стая стала угрозой для детей. Тюменцы также отметили, что попытки звонить в службу по отлову собак ранее не привели к эффективным результатам.

Тюменцы боятся выпускать детей на улицы из-за стаи собак
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Новый мост через реку Туру построят к 2030 году

Путепровод будет пролегать через улицы Щербакова, 2-ю Луговую и далее до Коммунистической.

Разработка проектной документации уже началась. Строительство нового моста начнется после получения положительного заключения на проект и определения источников финансирования. По предварительным данным, строительные работы начнутся в 2026 году.

Власти Тюмени озвучили сроки строительства нового моста через Туру
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Полиция и власти усилили контроль за мигрантами в Тюмени

Полиция Тюменской области сообщила, что мигранты находятся под тщательным наблюдением силовиков и властей.

Правоохранители предпринимают комплексные меры по противодействию преступности. Проведено более 2 тысяч профилактических рейдов.

Сообщается, что было вынесено более тысячи решений о выдворении иностранцев из страны.

«Запреты и выдворение»: как полиция и власти следят за мигрантами в Тюменской области
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В Тюменской области завоют сирены

В Тюменской области проверят работу системы оповещения населения. Сирены и громкоговорители заработают 21 февраля с 10:40 до 10:45. Сообщается, что в этот день горожанам следует сохранять спокойствие.

Рекомендуется включить радио или телевидение и прослушать сообщение органов управления по делам ГО и ЧС.

В Тюменской области проверят систему оповещения населения
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