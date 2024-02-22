Тюменские власти планируют построить новую магистраль

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
«Строительство автомобильных дорог местного значения. Магистральная улица общегородского регулируемого движения», — указано в описании объекта.
Магистраль пройдет вблизи моста через реку Туру. Когда начнется строительство — на данный момент не сообщается.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют благоустроить район озера Алебашево. На строительство новых дорог, улиц и тротуаров выделят 1.5 миллиарда рублей.