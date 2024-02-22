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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

В Тюмени построят новую магистраль

Тюменские власти планируют построить новую магистраль

22 февраля 2024, 07:16
Фото: 1MI

В Тюмени построят новую магистраль

Новая магистраль соединит улицы Мельникайте и Пермякова. Информация об объекте указана в Генплане города, разработанном до 2040 года.
«Строительство автомобильных дорог местного значения. Магистральная улица общегородского регулируемого движения», — указано в описании объекта.

Магистраль пройдет вблизи моста через реку Туру. Когда начнется строительство — на данный момент не сообщается.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют благоустроить район озера Алебашево. На строительство новых дорог, улиц и тротуаров выделят 1.5 миллиарда рублей.

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