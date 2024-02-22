«Умоляла врачей остановиться»: тюменка получила синяки на все лицо после стоматолога

По словам пострадавшей, уже через несколько часов ее лицо сильно опухло, на нем появились первые синяки. Ситуация усугублялась стремительно, об этом свидетельствуют фотографии тюменки, которые она предоставила журналисту издания. Алина подчеркивает: в этот же день она вернулась в стоматологию на Котельщиков, где ей вернули деньги за лечение и предложили осмотр.