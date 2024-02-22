«Умоляла врачей остановиться»: тюменка получила синяки на все лицо после стоматолога

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Жительница Тюмени Алина (имя изменено по просьбе пострадавшей) получила опухоль лица и огромные гематомы после лечения в одной из частных клиник Тюмени на улице Котельщиков. Об этом на условиях анонимности «Нашему городу» рассказала сама пациентка.
«В клинику я обратилась 7 февраля с зубной болью. Врач сообщил, что мне необходимо почистить каналы и предупредил, что я испытаю некоторый дискомфорт. Процедура была очень болезненной, я умоляла врачей остановиться. Из кабинета выходила в слезах», — поделилась эмоциями Алина.
По словам пострадавшей, уже через несколько часов ее лицо сильно опухло, на нем появились первые синяки. Ситуация усугублялась стремительно, об этом свидетельствуют фотографии тюменки, которые она предоставила журналисту издания. Алина подчеркивает: в этот же день она вернулась в стоматологию на Котельщиков, где ей вернули деньги за лечение и предложили осмотр.
«Из-за страха, что снова пойдет что-то не так, я отказалась наблюдаться в этой клинике и попросила открыть мне больничный. Мне выписали направление в областную стоматологию, где уже и выдали лист нетрудоспособности и назначили лечение», — рассказывает наша читательница.
Алине поставили диагноз «гипохлоритная авария». Женщина до сих пор находится на больничном. Известно, что она написала заявление в полицию, но на момент подготовки материала к публикации, ответ от правоохранительных органов ей не поступал.
Журналист издания «Наш город» попросил прокомментировать сложившеюся ситуацию главного врача клиники Платона Гайманова. О проблеме пациентки ему доложили сразу.
Специалист подтвердил, что в курсе ситуации, однако, отказался говорить о диагнозах пострадавшей, сославшись на врачебную тайну.
«Могу сказать, что касается помощи пациентам, у которых есть претензии к нашей работе, мы стараемся помочь сразу, не отказываемся от них. Женщина решила, что ей наша помощь не нужна, я лично звонил несколько раз, интересовался состоянием ее здоровья. Каких-либо финансовых или материальных претензий к нам она пока не предъявляла. Но в случае чего, готовы будем их рассмотреть», — заявил Гайманов.
Отметим, что пострадавшая пока не решила, будет ли обращаться в другие контролирующие органы и требовать компенсацию.
Адвокат Роман Матвеев в разговоре с нашим журналистом заявил, что судебные споры в области медицины являются одними из самых сложных, в том числе, на территории Тюменской области. По мнению юриста, в первую очередь, пострадавшему пациенту частной клиники необходимо обратиться в государственное учреждение для оказания помощи и фиксации некачественного лечения.
«Если мы говорим о некачественном оказании медицинских услуг, то я бы посоветовал пациентке пройти лечение, установить все факты, в том числе пройти медицинскую экспертизу. Там врачи смогут установить есть ли взаимосвязь между опухшим лицом и неправильным лечением. Могу сказать, что судебная практика о некачественном оказании услуг в области стоматологии растет. Рекомендую обращаться в рамках гражданского судопроизводства о взыскании денежных средств. Также не советую вновь обращаться и наблюдаться в клинике, где вы получили последствие какого-либо лечения», — сказал Матвеев.
Адвокат отметил, что проведение экспертизы является платной услугой. Если у человека нет на нее денег, стоит сразу обратиться в надзорные правоохранительные органы.
«Хочу отдельно отметить момент с проведением экспертизы для пациента. Такая услуга обычно платная. Если у человека нет денег на проведение подобных экспертиз, то я советую обратиться в прокуратуру Тюменской области, которая обязана принять заявление. Специалисты же своевременно проведут экспертизу», — считает адвокат.
Эксперт также отметил, что считает необходимым представителям стоматологии компенсировать убытки их прежнего пациента. На большие суммы, впрочем, рассчитывать не стоит.
«В сумму компенсации входят затраты на лечение, приобретение препаратов для реабилитации. Человек также может затребовать компенсацию морального вреда. Отмечу, что пациент также может рассчитывать на досудебное урегулирование. Клиники боятся антирекламы, которую им делают бывшие недовольные клиенты. Суммы мировых соглашений в таком случае могут составлять от 20 до 150 тысяч рублей», — сказал Роман Матвеев.
«Наш город» продолжит следить за развитием этой ситуации и информировать о новых подробностях истории.