«Глаза слезятся, кашель»: жители тюменского поселка год страдают от горящей свалки

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Люди не могут открыть окна, выйти на прогулку невозможно.
«У нас глаза слезятся, кашель», — говорят сельчане журналистам NEFT.
Заброшенная мусорная свалка горит с мая прошлого года. Во время лесных пожаров на нее попал огонь, с тех пор дым не прекращается. При этом, службы рассказывают людям о разных причинах, по которым они не могут убрать пепелище. Обращения в Москву, по словам жителей, не привели к результатам.
Напомним, что ранее Тюменскую область посещал замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев. Представитель ведомства заявлял о просчетах власти в прошлогодних пожарах.