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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

«Глаза слезятся, кашель»: жители тюменского поселка год страдают от горящей свалки

«Глаза слезятся, кашель»: жители тюменского поселка год страдают от горящей свалки

22 февраля 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney
Жители тюменского поселка пожаловались на свалку, которую не тушат почти год. По их словам, ситуация не разрешается на протяжении 10 месяцев.

Люди не могут открыть окна, выйти на прогулку невозможно.

«У нас глаза слезятся, кашель», — говорят сельчане журналистам NEFT.

Заброшенная мусорная свалка горит с мая прошлого года. Во время лесных пожаров на нее попал огонь, с тех пор дым не прекращается. При этом, службы рассказывают людям о разных причинах, по которым они не могут убрать пепелище. Обращения в Москву, по словам жителей, не привели к результатам.

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Напомним, что ранее Тюменскую область посещал замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев. Представитель ведомства заявлял о просчетах власти в прошлогодних пожарах.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Жалобы#Пожар#Дым#Свалка#Алина Петрова
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