«Глаза слезятся, кашель»: жители тюменского поселка год страдают от горящей свалки

Заброшенная мусорная свалка горит с мая прошлого года. Во время лесных пожаров на нее попал огонь, с тех пор дым не прекращается. При этом, службы рассказывают людям о разных причинах, по которым они не могут убрать пепелище. Обращения в Москву, по словам жителей, не привели к результатам.