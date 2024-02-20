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Замгенпрокурора заявил о просчетах власти в прошлогодних пожарах в Тюмени

Замгенпрокурора заявил о просчетах власти в прошлогодних пожарах в Тюмени

20 февраля 2024, 13:16
Фото: прокуратура Тюменской области
Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев прибыл с визитом в Тюмень. В рамках своей рабочей поездки он принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Как упомянул Сергей Зайцев, при организации работ по пожаротушению в 2023 году был допущен ряд ошибок. В их числе отсутствие защитных полос, неготовность пожарных водоемов, ненадлежащего состояния инвентарь.

По словам замгенпрокурора, чтобы не допустить риск возникновения возгорания в Тюменской области, необходимо принять дополнительные меры по уборке сухой травы, мусора.

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Также необходимо осуществить подготовку к сезону паводков и проконтролировать расходование 1,3 млрд рублей, выделенных на содержание и ремонт гидротехнических сооружений.

Отметим, что визит Сергея Зайцева в Тюмень с нетерпением ждали многие жители региона.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Пожары#Мусор#Визит#УрФО#ЧС#Алина Петрова
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