Замгенпрокурора заявил о просчетах власти в прошлогодних пожарах в Тюмени

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Как упомянул Сергей Зайцев, при организации работ по пожаротушению в 2023 году был допущен ряд ошибок. В их числе отсутствие защитных полос, неготовность пожарных водоемов, ненадлежащего состояния инвентарь.
По словам замгенпрокурора, чтобы не допустить риск возникновения возгорания в Тюменской области, необходимо принять дополнительные меры по уборке сухой травы, мусора.
Также необходимо осуществить подготовку к сезону паводков и проконтролировать расходование 1,3 млрд рублей, выделенных на содержание и ремонт гидротехнических сооружений.
Отметим, что визит Сергея Зайцева в Тюмень с нетерпением ждали многие жители региона.