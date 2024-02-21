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Виновнице пожара с детьми в Тюмени продлили арест до лета

Виновнице пожара с детьми в Тюмени продлили арест до лета

21 февраля 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney
Тюменка станется в СИЗО до середины лета из-за пожара, в котором погибли трое детей. Как сообщили в пресс-службе судов, женщина будет пребывать под стражей до 24 июля 2024 года включительно.
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Арест

Напомним, что возгорание, в котором обвиняют тюменку произошло 19 ноября 2023 года в Ялуторовске. В момент пожара в квартире находилась мать и пятеро детей. Трое детей погибли на месте. Остальные были госпитализированы. Тюменке предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, в нанесении побоев и иных насильственных действий, причинивших физическую боль, а также в угрозе убийством.

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Ранее «Наш город» писал о пожаре, который произошел на улице Тимуровцев, 32 в Тюмени. Во время тушения огня, в квартире, где произошел пожар, спасатели обнаружили пожилого мужчину без сознания. Его госпитализировали, однако тюменец скончался в больнице.

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#Происшествия#Тюмень#СИЗО#Пожар#Арест#Алина Петрова
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