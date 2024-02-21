Виновнице пожара с детьми в Тюмени продлили арест до лета

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Напомним, что возгорание, в котором обвиняют тюменку произошло 19 ноября 2023 года в Ялуторовске. В момент пожара в квартире находилась мать и пятеро детей. Трое детей погибли на месте. Остальные были госпитализированы. Тюменке предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, в нанесении побоев и иных насильственных действий, причинивших физическую боль, а также в угрозе убийством.
Ранее «Наш город» писал о пожаре, который произошел на улице Тимуровцев, 32 в Тюмени. Во время тушения огня, в квартире, где произошел пожар, спасатели обнаружили пожилого мужчину без сознания. Его госпитализировали, однако тюменец скончался в больнице.