Виновнице пожара с детьми в Тюмени продлили арест до лета

Напомним, что возгорание, в котором обвиняют тюменку произошло 19 ноября 2023 года в Ялуторовске. В момент пожара в квартире находилась мать и пятеро детей. Трое детей погибли на месте. Остальные были госпитализированы. Тюменке предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, в нанесении побоев и иных насильственных действий, причинивших физическую боль, а также в угрозе убийством.