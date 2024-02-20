От тюменских почв до орловских дорог: за что судят принципиального доцента Бауманки?

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
Modified Сегодня, 01:28
Updated Сегодня, 01:28
Летом 2021 года над Тюменью нависла угроза экологической катастрофы. Так об этом писали СМИ после того, как жители пожаловались на крайне неприятный запах, доносившийся из поселка Боровский. История вызвала большой резонанс.
Несложное сопоставление фактов позволило заподозрить в этом одно из местных птицеводческих предприятий. Во-первых — больше там некому, а во-вторых — птицефабрику «Боровскую» и прежде подозревали в подобных грехах. С 2017 года к «Боровской» регулярно появлялись вопросы у Россельхознадзора. Дошло даже до изъятия земель. Об этом заявлял руководитель Управления Россельхознадзора по Тюменской области Сергей Палевич.
«Им неоднократно давались предписания, были даже попытки разработать систему утилизации навоза. К сожалению, дальше этих попыток дело не пошло. И мы подали документы на изъятие земель за невыполнение предписания», — рассказал Палевич.
Но в 2021 году конфликт вышел на новый уровень. После очередных жалоб специалисты обнаружили земли, загрязненные птичьим пометом. Запахло не только навозом, но и серьезными бизнес-потерями и экологическим ущербом. Россельхознадзор инициировал независимую экспертизу, чтобы избежать воздействия на нее «заинтересованных лиц».
Экспертизу проводила научная группа, в которой принимала участие и доцент-эколог МГТУ им. Н. Э. Баумана Аза Писарева. Специалисты-почвоведы выявили чрезвычайно опасное загрязнение земель патогенными бактериями. Пришлось проявить принципиальность.
«Мы вместе научным руководителем обрабатываем результаты экспертиз на протяжении нескольких лет. Несмотря на то, что экология и почвоведение как науки - беспристрастны, иногда результаты исследований вызывают серьезный общественный резонанс. Особенно, если они наступают на горло чьим-то бизнес-интересам. В Боровском как раз был один из самых громких экологических случаев. Проведенные исследования показали большую вероятность инфицирования плодородного слоя почвы энтеровирусами и сальмонеллами. Если бы меры не были приняты, это могло быть крайне опасным для населения», — рассказывает Писарева.
«Выявлен чрезвычайно опасный уровень микробиологических показателей: кишечная палочка, высокий индекс энтерококков, присутствует загрязнение нитратами. Чтобы устранить это, нужно проводить восстановительные мероприятия. Нами была инициирована внеплановая проверка в отношении земельного участка птицефабрики „Боровской“», — объяснил начальник отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО Сергей Скрементов.
Если кто-то полагает, что подобные нарушения — ерунда и определение «катастрофа» применено тут для красного словца — тот очень ошибается. После проверки проб в лаборатории, специалисты установили высокое содержание нитратного азота в почве, норма была превышена в 1,1-2,6 раза.
По словам эколога Ирины Меняйловой, повышенные нитратные показатели в основном опасны тем, что из почвы они легко проникают в растения, а оттуда — в организм человека. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что при попадании в кровь эти вещества могут вызывать серьёзные нарушения в работе организма, а также они повышают угрозу возникновения онкологических заболеваний.
В результате на «Боровскую» ведомство составило четыре протокола, суммарно на очень внушительную сумму. Однако, забегая вперед, на этом злоключения птицефабрики не закончились. В 2022 году на птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа из-за чего фирма понесла большие финансовые потери — около 67 миллионов рублей, а потому выставила на продажу земельный участок площадью 8,2 га.
В последний год конфликтов с надзорным ведомством у «Боровской» не было.
В октябре 2020 года поселок Залегощь в Орловской области буквально потрясла ужасная история. На девятилетнюю девочку напал мужчина с электрошокером.
Справедливость восторжествовала: подозреваемый был установлен полицейскими, суд взял его под домашний арест, а затем осудил по всей строгости закона. Ребенку из-за перенесенного шока и полученных травм потом потребовалась длительная реабилитация. И можно было бы остановиться на этом, если бы инцидент не вылился на просторы Интернета и не приобрел социальный оттенок.
Неравнодушные пользователи задались вопросом: а почему маленькая девочка одна идет из школы, а не едет на положенном школьном автобусе? И почему жизнь в поселке нельзя назвать благополучной, а сам райцентр — благоустроенным?
«На ребёнка напал псих, этот ребёнок шел из школы один, так как автобус отсутствует. Это просто безответственность. Глава администрации Залегощенского района Брежнев В. не справляется со своими обязанностями. Для чего народ платит налоги? Чтобы содержать на эти деньги чиновников?», — появилось сообщение в паблике «Подслушано Залегощь».
Этот пост написала уроженка Залегощи Аза Писарева, преподаватель МГТУ имени Н. Э. Баумана. А упомянутый В. Брежнев — на тот момент глава администрации Залегощенского района Орловской области Виктор Николаевич Брежнев. Пост собрал более 3 тысяч просмотров (население Залегощи — чуть больше 4 тысяч человек) и более полусотни комментариев от возмущенных ситуацией селян. Пост стал настоящим рупором народного гнева. Копилось и прорвало.
Брежневу припомнили все, и в первую очередь — плохую дорогу и неисправный мост. Именно по этой причине туда и не приезжал школьный автобус. А также невозможность из-за этой самой дороги рассчитывать, что в случае чего приедет скорая помощь. Кроме того — высокомерную и хамоватую манеру общения с односельчанами.
Но больше всех возмущались все же родители, чьи дети ежедневно подвергаются опасности.
«Сейчас наступает зима, начнется снегопад, гололед… Дети будут ходить по железнодорожному мосту (где, кстати, тоже проход запрещен), не дай Бог кто поскользнется и вниз. Просто у меня тоже нет возможности сопровождать ребенка до школы, и я тоже каждый день опасаюсь за неё!!!», — сообщала одна из встревоженных мамочек.
В итоге «битва за социальные блага», с легкой руки авторитетной уроженки Залегощи, вырвалась за пределы сетевого противостояния и устремилась в реальную жизнь. Недовольные бездействием местной власти жители поселка решают стучаться во все инстанции: от РОНО и департамента образования до прокуратуры и приемной губернатора. Аза Писарева публикует открытое письмо на сайте Кремля об отсутствии школьного автобуса и просит жителей не молчать, а поступить подобным же образом.
«Бунт» застал районных чиновников врасплох. Лишь спустя две недели администрация района выступила с объяснениями. Мол, школьный маршрут не согласован с ГИБДД из-за состояния дороги. Но денег на капремонт этой дороги бюджетом не предусмотрено. Однако же закусивших революционные удила жителей эти объяснения не устроили. В ответном письме они потребовали у власти искать выход: возить детей гужевым транспортом или оплачивать услуги такси. Но ответ администрации был прежним — на это в бюджете средств нет.
Локальный конфликт народа и власти не остался незамеченным. Прокуратура потребовала привести в порядок участок дороги и восстановить работу школьного автобуса.
«В результате принятых мер прокурорского реагирования права несовершеннолетних на транспортную доступность образовательных учреждений восстановлены. Кроме того, главе администрации Залегощенского района внесено представление», — сообщила прокуратура по региону.
Против таких аргументов чиновники не устояли. Школьный автобус вновь стал ходить. Но Виктора Брежнева это уже не спасло: вскоре после прокурорской проверки глава администрации попрощался с должностью. Причем для него это стало неожиданностью. Явно недооценил Виктор Николаевич силы народного гнева.
Впрочем, глава района еще хорошо отделался. В отношении его зама в марте 2021 года было возбуждено уголовное дело по статье о совершении мошеннических действий при строительстве дороги. Следствие полагало, что из трех миллионов рублей, выделенных на объект, один миллион был похищен. То есть деньги на дорогу все же были…
Что касается самого Виктора Николаевича, то без работы теперь уже бывший чиновник не остался. Он вернулся обратно в полицию, где и служил до того, как подвизался на ниве бюрократии. В настоящий момент Виктор Брежнев трудится начальником дежурных частей УМВД по городу Орлу.
Стоит еще отметить, что в период острой фазы противостояния главы района и его жителей, родственникам Азы Писаревой, живущим в Залегощи, да и самой преподавательнице начали поступать угрозы. Ей настоятельно рекомендовали не совать нос в дела района, который она давно покинула.
В апреле 2023 года в Орле началось рассмотрение весьма интересного дела. Процесс привлек внимание федеральных СМИ — не каждый день судят преподавателя престижного вуза. На скамейке подсудимых — Аза Писарева. Доцент МГТУ имени Баумана обвиняется в оскорблении полицейских и применении к ним насилия.
Фабула проста: 1 апреля преподаватель приезжает в Орел, на малую родину, по своей профессиональной деятельности.
Любопытная деталь: в здании вокзала к Писаревой обратился полицейский с просьбой надеть маску (ограничения в Орловской области продолжались в связи с пандемией). Он представился Ветровым. Писарева извинилась, надела маску и пошла по своим делам.
В этот день она занимается подготовкой экспертиз и экологических заключений, встречается с научным руководителем профессором Орловского государственного аграрного университета Лидией Павловной Степановой в рамках работы над докторской диссертацией. Вечером собирается назад, в Москву. На следующий день назначены консультации со студентами в университете.
Однако на платформе железнодорожного вокзала города Орла ее останавливают сотрудники линейного отдела полиции на станции Орел и начальник поезда №030 сообщением (Белгород — Санкт-Петербург» С. В. Штефан, которые отказывают Писаревой А.В. в проезде по причине алкогольного опьянения. Полицейские сообщают Писаревой, что она пьяна, растрепана, выглядит неопрятно и вообще — «посягает на общественный порядок», а потому никуда не поедет. Поезд уходит без пассажира А. В. Писаревой. А административно задержанную брыкающуюся женщину с такими инициалами наряд полицейских силой и на руках заносит в дежурную часть.
«Почему-то сотрудники полиции и начальник поезда окликнули меня по имени-отчеству. Хотя я их не знала и своих документов им не предъявляла. Сначала я даже подумала, что это какая-то первоапрельская шутка. Но когда один из полицейских оттеснил меня от поезда и не позволил сесть в свой вагон, я поняла, что шутить здесь никто не собирается», — вспоминает Писарева завязку истории.
Дальше были и применения спецсредств, и ночь в камере, вызов скорой помощи и «отказ» от нее, а также множество других неприятных процессуальных подробностей. Примечательно, что среди сотрудников правопорядка оказался тот самый Ветров, который в то утро был «обеспокоен» отсутствием маски у Писаревой.
Завершилось знакомство постановлением об административном правонарушении и привлечением к административной ответственности. Утром Писарева вышла из полиции и уехала в Москву.
«Это была настоящая пытка, издевательство над женщиной, избиение. В отделении мне не давали принять необходимые лекарства и даже элементарно сходить в туалет», — возмущалась позже Писарева.
Однако вернемся в суд. Процесс разгонялся неторопливо. Но через какое-то время зрители были вознаграждены: им показали кино. Жанр — боевик. Несколько видеофайлов: с нагрудных регистраторов полицейских и с камер в дежурной части. На кадрах героиня возбуждена. Она ругается матом, пытается ударить скопившихся вокруг представителей правопорядка. Несколько раз ей это удается. Драма предсказуемо заканчивается наручниками, которые, впрочем, Писаревой удается снять. Спецсредства и прочие предметы летят в сторону полицейских. Все это время люди в погонах подчеркнуто вежливы и обходительны.
В общем, очень некрасиво ведет себя доцент. И постоянно как мантру повторяет, что не пила алкоголь.
«Они твердят о том, что на вокзале я была в нетрезвом состоянии. Но я вообще не пью! Я астматик, много лет принимаю лекарства, которые никак не совместимы с алкоголем. Они убеждают суд, что я была неопрятно одета и растрепана. Но разве видео доказывает это? Как может выглядеть человек, которого силой за руки и за ноги затаскивают в помещение?», — возмущается Писарева.
Сторона защиты полагает, что реакция женщины — это результат действий самих полицейских, так она эмоционально отреагировала на проявленную в отношении нее вербальную и физическую агрессию. А нервное поведение подзащитной объясняется тем, что она несправедливо и незаконно была снята с поезда. Были грубо нарушены ее планы. Кому такое понравится?
Тут надо сделать одно отступление. Дело в том, что видеофайлы уже не в первый раз показываются в суде. То же самое кино смотрели и те, кто посещал процесс по делу об административном правонарушении. Сначала Орловский областной суд, затем Первый кассационный суд общей юрисдикции, а затем и Верховный Суд Российской Федерации признали, что никаких оснований считать Писареву А.В. находящейся в состоянии алкогольного опьянения и имеющей внешний вид, оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность, у сотрудников полиции не имелось.
«Судья Орловского областного суда, прекращая в отношении Писаревой А.В. производство по делу об административном правонарушении, исходил из совокупности собранных по делу доказательств и юридически значимых обстоятельств, по результатам оценки которых пришел к выводу о недоказанности обстоятельств, на основании которых Писарева А.В. была привлечена к административной ответственности», — указано в обосновании принятого решения Верховным Судом.
А значит — и причины для ее доставления в отдел полиции и задержания отсутствовали.
И в процессе по делу об административном правонарушении, и в уголовном процессе защита безуспешно пытается разузнать, что же происходило на платформе с 19 часов 50 минут до 20 часов 05 минут. Первое время — момент первой встречи Писаревой с нарядом полиции и начальником поезда. Второе — время доставления Писаревой в дежурную часть отдела полиции.
Согласно рапортам самих сотрудников линейного отдела МВД России на станции Орел были заархивированы и скопированы 7 десятиминутных видеофайлов с камер нагрудных видеорегистраторов за период времени с 19 часов 50 минут до 20 часов 05 минут, однако в суд были представлены уже «обрезанные» видеозаписи с гораздо меньшим временным интервалом.
Что действительно происходило в это время — мнения расходятся.
По словам Писаревой — ее оскорбляли, необоснованно применяли физическую силу, угрожали наказаниями в самой извращенной форме. К такому отношению доцент вуза не привыкла. По словам же полицейских — они в это время вели себя вежливо. Однако предоставить данные с нагрудных регистраторов не могут и где эти записи сейчас — сказать затрудняются.
Однако из приобщенного к материалам уголовного дела журнала регистрации амбулаторных больных в медпункте на Железнодорожном вокзале города Орел, следует, что в 23 часа 10 минут поступил вызов дежурным ЛО МВД России на станции Орел в дежурную часть: «Плохо задержанной». В помещении женщина лежала на полу, на вопросы не реагировала. Ей дали понюхать нашатырный спирт. Женщина пришла в себя и сообщила, что у неё приступ бронхиальной астмы.
«Всегда важно знать, что же было не только в сам момент происшествия, но и то, что было до него. Однако мы имеем то, что имеем. Всех семи изначально заархивированных сотрудниками полиции десятиминутных видеофонограмм в материалах дела не имеется. При этом в соответствии с проведенным по инициативе стороны защиты видеотехническим исследованием представленные суду видеофонограммы имеют признаки монтажа, установлено несоответствие зафиксированных действий, содержащихся в видеозаписях, временным штампам.
Более того, в ходе судебного заседания 31.01.2024 стороной защиты было заявлено ходатайство о назначении и проведении видеотехнической судебной экспертизы по приобщенным к материалам уголовного дела видеофонограммам. Однако потерпевшие (сотрудники полиции) в полном составе, единогласно и категорически возражали против проведения видеотехнической судебной экспертизы, показав, таким образом, что не заинтересованы в установлении истины по делу», — отмечает адвокат преподавательницы Руслан Петухов.
Именно на эти (а также многие другие) факты и упирает защита. Адвокат говорит, что его подзащитная добровольно прошла психофизиологическое исследование с использованием специальных технических средств (полиграфа). Исследования на полиграфе показали, что Писарева с высокой вероятностью говорит правду, когда утверждает, что находилась в ясном уме и трезвой памяти.
Полицейские от любых контактов со СМИ и рассказе о происшедшем отказываются. Но в уголовном процессе утверждают, что увидели Азу Валерьевну иначе.
«По всем внешним признакам она находилась в состоянии алкогольного опьянения, то есть у нее была шаткая походка, был резкий запах алкоголя изо рта, куртка расстегнута, волосы разбросаны и поведение данной гражданки было неадекватным, потому что после того как начальник поезда Штефан отказал ей в проезде, она продолжала целенаправленно двигаться в сторону вагона… Я встал перед ней, поднял руки и шажочками ее отодвинул с целью безопасности…», — рассказывает один из полицейских Дмитрий Андреев в суде.
Но на данный момент расклад таков: в силу вступивших в законную силу судебных актов (в том числе и Верховного Суда Российской Федерации) Писарева А.В. не находилась в состоянии опьянения. А значит и причин ее задерживать и не пускать в поезд — не было. Медосвидетельствование задержанной не проводилось.
Упомянутый полицейским начальник поезда Сергей Штефан — ключевая теневая фигура этой истории. Именно на его решение отказать гражданке Писаревой в проезде ссылаются полицейские, постоянно подчеркивая, что они — лишь исполнители. С железнодорожником очень хотят познакомиться представители защиты. У них накопилось много вопросов.
Первый и главный из них: как и в какой момент начальник поезда увидел, что его потенциальная пассажирка пьяна, да еще настолько, что ее просто нельзя пустить в поезд. Штабной вагон №5, у Писаревой билет в первый вагон. На платформе много людей, и надо творить что-то совершенно невообразимое, чтобы на тебя при таком скоплении народа обратили внимание. Женщина же, прежде чем попасть на перрон, прошла несколько постов охраны, и ни у кого из сотрудников не вызвала никаких негативных эмоций.
«Почему меня не пустили в поезд? Зачем вообще требовалось доставлять меня в отделение? Что я нарушила?! Я была в настоящей истерике, до которой меня довело это беззаконие. И сейчас я возмущена тем, что суду не показали ни того момента, когда меня незаконно не пустили в поезд, ни тех первых минут общения с полицейскими на шестой платформе», — говорит фигурантка дела.
Допрос свидетеля Сергея Штефана может стать ключевым эпизодом процесса. Но его пока не предъявили суду. Не прибыл он и на заседание суда по административному и гражданскому делам, рассматриваемых в Балашихинском городском суде Московской области.
Суд продолжается. К процессу привлечено внимание и уже последовали меры реагирования со стороны аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой, за ним наблюдают в Генеральной прокуратуре и Следственном комитете Российской Федерации, преподавательском, научном и судейском сообществах.
Уже сейчас очевидно, что какое бы решение не было вынесено — последуют апелляции. Поскольку никакое решение не удовлетворит обе стороны.
По канонам жанра здесь должен случиться какой-нибудь нравоучительный вывод, сопровождаемый пылкой аналогией. Но этого не будет. Во-первых, как было заявлено в самом начале, автор сам не знает, связаны между собой новеллы или нет.
А во-вторых — мы очень ценим нашего читателя. В особенности вашу способность самостоятельно делать выводы.