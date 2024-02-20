От тюменских почв до орловских дорог: за что судят принципиального доцента Бауманки?

Тут надо сделать одно отступление. Дело в том, что видеофайлы уже не в первый раз показываются в суде. То же самое кино смотрели и те, кто посещал процесс по делу об административном правонарушении. Сначала Орловский областной суд, затем Первый кассационный суд общей юрисдикции, а затем и Верховный Суд Российской Федерации признали, что никаких оснований считать Писареву А.В. находящейся в состоянии алкогольного опьянения и имеющей внешний вид, оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность, у сотрудников полиции не имелось.