Гиблое место: тюменский адвокат рассказал о колонии, в которой умер Навальный

Он также рассказал об условиях содержания в колонии. Так преступникам не разрешается присаживаться и ложиться с момента подъема — 6 утра и до самого отбоя 23 часа. Количество свиданий и допустимых посылок или передач здесь сводится к минимуму. К тому же там не действуют привычные для колонии системы доставки почты через УФСИН, а потому передачки чаще всего отправляют через местных жителей.