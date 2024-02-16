Гиблое место: тюменский адвокат рассказал о колонии, в которой умер Навальный

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Исправительная колония, в которой Алексей Навальный* (иноагент, внесен в список террористов и экстремистов РФ) отбывал наказание, располагается на севере Тюменской области, неподалеку от города Лабытнанги, в поселке Харп. По словам правозащитников Тюменской области, еще во времена СССР эта колония считалась одной из самых суровых, туда отправляли преступников, обвиняемых в особо тяжелых преступлениях.
«Условия там, конечно, очень тяжелые. Это крайний север, там непростой климат. Но и условия содержания непростые, особенно в ШИЗО», — рассказывает тюменский адвокат Павел Руснаков.
Известно, что «Полярный волк» образован в 1961 году на базе законсервированных зданий бывшего лагерного подразделения 501-й стройки ГУЛАГа. В 1964 году построена там была медицинская часть, котельная, баня, прачечная, общежития, центральный КПП, а также первые жилые корпуса для осужденных.
2002 году в учреждении создан участок для осужденных общего режима. В 2006 году в исправительной колонии были открыты участки строгого режима и колонии-поселения.
К 2022 году, по словам правозащитников, в эту колонию возили заключенных, которые должны были отбывать особо длительное или пожизненное наказание. Один из самых известных заключенных «Полярного волка» — экс-совладелец Юкоса Платон Лебедев, установленный подельник Михаила Ходорковского* (Признан Минюстом иноагентом).
Здесь разрешено выходить только раз в день на один час. В колонии, рассчитанной примерно на тысячу мест, сейчас мотают срок наиболее опасные рецидивисты.
Один из подзащитных Павла Руснакова отбывал наказание в этой колонии в 2000-х годах. Адвокат вспоминает, что оттуда мужчина вернулся совсем другим человеком.
«Он стал очень замкнут. Мало говорил и вообще предпочитал молчать. Раньше совсем другим человеком был. А там за 9 лет кардинально все поменялось. Ну это и неудивительно — очень строгая колония, очень непростые условия», — говорит Руснаков.
Некоторые тюменские правозащитники также говорят о том, что некоторые заключенные в этом учреждении намеренно запускали свои болезни. Многие воспринимали заключение в ИК №3 поселка Харп, как конец жизни.
«Это очень тяжело, многие говорят о том, что смертная казнь была бы гуманнее. А потому у местных заключенных возникали нехорошие мысли, скажем так», — рассказал один из тюменских правозащитников.
Он также рассказал об условиях содержания в колонии. Так преступникам не разрешается присаживаться и ложиться с момента подъема — 6 утра и до самого отбоя 23 часа. Количество свиданий и допустимых посылок или передач здесь сводится к минимуму. К тому же там не действуют привычные для колонии системы доставки почты через УФСИН, а потому передачки чаще всего отправляют через местных жителей.
Иногда до родных, отбывающих там наказание приходится дозваниваться неделями. А звонки обязательно должны быть согласованы с руководством учреждения.
Как рассказали «Нашему городу» правозащитники, смерть в исправительной колонии — всегда прецедент, который требует расследования. Однако, как показывает практика, чаще всего по результатам экспертизы, причиной гибели оказываются проблемы со здоровьем.
«Климат в любом случае оказывать влияние, да и содержание в колонии — это испытание. Я не берусь говорить о причинах гибели людей в этой колонии. Но условия сказываются на состоянии здоровья достаточно серьезно», — говорит адвокат Руснаков.
На данный момент известно, что в колонию, где умер Навальный* (внесен в список террористов и экстремистов РФ) незамедлительно прибыла бригада медицинских работников учреждения, а также врачи скорой помощи. Пациенту проводили все необходимые реанимационные мероприятия, но позже врачи констатировали смерть.
Следователями следственного управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти заключенного в ИК №3. Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.