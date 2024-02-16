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Тюменцы спасли сову с травмой позвоночника

Тюменские волонтеры спасли сову с травмой позвоночника. ВИДЕО

16 февраля 2024, 05:37
Фото: 1MI

Тюменцы спасли сову с травмой позвоночника

Покалеченную сову нашли на территории мусоросортировочного завода. Ветеринар считает, что у птицы есть шансы встать на ноги.

В центре реабилитации животных «У Лукоморья» пополнение. Волонтерам передали длиннохвостую неясыть — птицу, относящуюся к отряду совообразных. Подопечную назвали Боней.

«Травма позвоночника. Чувствительность на лапах есть, поэтому есть шанс встать на ноги. Крылья целые. Аппетит хороший, но самостоятельно не ест. Сдали анализы, ждём результатов», — рассказала ветеринарный врач Татьяна Усламина.
Видео: Центр реабилитации животных «У Лукоморья» / ВКонтакте

Сову нашли сотрудники мусоросортировочного завода. Специалисты центра реабилитации предположили, что птица врезалась в ограждение или стену.

Ранее «Наш город» писал, что в тюменском лесу заметили котенка рыси. Специалисты Чугунаевского охотхозяйства поделились записью с видеоловушки.

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