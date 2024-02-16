Тюменские волонтеры спасли сову с травмой позвоночника. ВИДЕО

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
В центре реабилитации животных «У Лукоморья» пополнение. Волонтерам передали длиннохвостую неясыть — птицу, относящуюся к отряду совообразных. Подопечную назвали Боней.
«Травма позвоночника. Чувствительность на лапах есть, поэтому есть шанс встать на ноги. Крылья целые. Аппетит хороший, но самостоятельно не ест. Сдали анализы, ждём результатов», — рассказала ветеринарный врач Татьяна Усламина.
Сову нашли сотрудники мусоросортировочного завода. Специалисты центра реабилитации предположили, что птица врезалась в ограждение или стену.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменском лесу заметили котенка рыси. Специалисты Чугунаевского охотхозяйства поделились записью с видеоловушки.