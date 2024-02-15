В Тюмени на хозяина брошенной собаки напишут заявление в полицию. Видео

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
На распространяемых кадрах заметно, как пенсионер сначала вывел животное из подъезда, затем бросил поводок и благополучно скрылся из виду. Собака пыталась догнать хозяина, но так и не смогла.
«Мужчина выбросил собаку, девушка-соседка вычислила квартиру хозяина и принесла потеряшку, думали потерял. Мужчина повторно выбросил собаку из квартиры и сказал, что она ему не нужна», — написали очевидцы истории в социальных сетях.
Стоит отметить, что мнения горожан относительно поступка мужчины разделились. Некоторые тюменцы предложили написать заявление в полицию после разыгравшихся событий.
«Как написали выше, старику принесли собаку. Мужчина некрасиво поступил. Видно, что человек сам то еле-еле ходит, куда ему собака», — выразила мнение местная жительница Татьяна.
«Так заявление на него надо писать в полицию, пусть несет ответственность за свои действия. Зачем брал тогда! У нас есть в стране закон о защите животных. Как вообще можно спокойно спать и находиться дома, зная что ты выкинул беззащитное животное на улицу», — высказалась Мариам.
К счастью, все закончилось благополучно. Неравнодушные жители приютили животное, сначала поместили девочку на передержку, а потом отдали в руки новым хозяевым.
Ранее сообщалось, что в Тюмени на улице Краснооктябрьской стая бесхозных собак едва не растерзала маленького ребенка. Событие засняли уличные камеры.