nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

В Тюмени пенсионер хладнокровно выбросил собаку на улицу

В Тюмени на хозяина брошенной собаки напишут заявление в полицию. Видео

15 февраля 2024, 12:00

В Тюмени пенсионер хладнокровно выбросил собаку на улицу

В Тюмени в районе Лесобазы нерадивый хозяин выбросил на улицу маленькую собаку. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На распространяемых кадрах заметно, как пенсионер сначала вывел животное из подъезда, затем бросил поводок и благополучно скрылся из виду. Собака пыталась догнать хозяина, но так и не смогла.

«Мужчина выбросил собаку, девушка-соседка вычислила квартиру хозяина и принесла потеряшку, думали потерял. Мужчина повторно выбросил собаку из квартиры и сказал, что она ему не нужна», — написали очевидцы истории в социальных сетях.
Ветеринар из Тюмени рассказала, почему собаки едят снег и как их от этого отучить
Узнать подробнее

Мнения людей

Стоит отметить, что мнения горожан относительно поступка мужчины разделились. Некоторые тюменцы предложили написать заявление в полицию после разыгравшихся событий.

«Как написали выше, старику принесли собаку. Мужчина некрасиво поступил. Видно, что человек сам то еле-еле ходит, куда ему собака», — выразила мнение местная жительница Татьяна.
«Так заявление на него надо писать в полицию, пусть несет ответственность за свои действия. Зачем брал тогда! У нас есть в стране закон о защите животных. Как вообще можно спокойно спать и находиться дома, зная что ты выкинул беззащитное животное на улицу», — высказалась Мариам.

К счастью, все закончилось благополучно. Неравнодушные жители приютили животное, сначала поместили девочку на передержку, а потом отдали в руки новым хозяевым.

Видео: стоп-кадр с камер видеонаблюдения

Ранее сообщалось, что в Тюмени на улице Краснооктябрьской стая бесхозных собак едва не растерзала маленького ребенка. Событие засняли уличные камеры.

Читайте также:
Курганскую массажистку оштрафовали после «французского поцелуя» тюменцуИз мэрии крупнейшего тюменского поселка разом уволились все сотрудники«Банд быть не должно!»: тюменский азербайджанец рассказал о воспитании детей
#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Алина Петрова
Подпишитесь
«Болезни, вода из батареи и каннибал»: как в тюменских СИЗО содержат заключенных?
Сегодня, 07:01
«Ольга могла помочь»: как на тюменской Туре сказалось влияние северного циклона
Вчера, 07:01
«Банд быть не должно!»: тюменский азербайджанец рассказал о воспитании детей
Сегодня, 09:13
Тюменцы не могут добраться до самолета из-за мега-очередей в Шереметьево
Сегодня, 06:24
В деревнях Тюменской области зафиксировали очаги бешенства
Сегодня, 06:26
Первое жилье: в центре Тюмени строят оптимальный для студентов ЖК
Вчера, 12:03