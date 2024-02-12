Тюменский зэк воткнул ножницы в сотрудника колонии, который мешал ему пить

Как выяснилось, должностное лицо пригрозило нарушителям, заявив об их отправлении в штрафной изолятор. В ответ один из осужденных оскорбил сотрудника нецензурной бранью, ткнул своей головой ему в лицо, а потом схватил со стола ножницы и несколько раз ударил ему в грудь. Его товарищ решил помочь нападавшему и подключился к нападению. В итоге драку удалось разнять другим сотрудникам колонии.