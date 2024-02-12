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Тюменский зэк воткнул ножницы в сотрудника колонии, который мешал ему пить

Тюменский зэк воткнул ножницы в сотрудника колонии, который мешал ему пить

12 февраля 2024, 14:49
Фото: 1MI
В Тюменской области осужденный напал с ножницами на сотрудника колонии, который помешал ему распивать алкогольные напитки в учреждении.

Как выяснилось, должностное лицо пригрозило нарушителям, заявив об их отправлении в штрафной изолятор. В ответ один из осужденных оскорбил сотрудника нецензурной бранью, ткнул своей головой ему в лицо, а потом схватил со стола ножницы и несколько раз ударил ему в грудь. Его товарищ решил помочь нападавшему и подключился к нападению. В итоге драку удалось разнять другим сотрудникам колонии.

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Ранее в Тюмени один из преступников сбежал из колонии, перепрыгнув через забор. Осужденного удалось задержать сотрудникам исправительного учреждения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

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