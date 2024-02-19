В Тюмени силовики изъяли нелегальные сигареты на 1.5 миллиона рублей

Нелегальную продукцию нашли в ходе обысков торгового павильона на одном из рынков Тюмени, арендованного предпринимателем, и в его гараже на Самарцева. Общая стоимость изъятого превысила 1.5 миллиона рублей, сообщили в МВД России.