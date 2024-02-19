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Тюменские полицейские изъяли нелегальные сигареты на 1.5 миллиона рублей

В Тюмени силовики изъяли нелегальные сигареты на 1.5 миллиона рублей

19 февраля 2024, 03:20
Фото: 1MI

Тюменские полицейские изъяли нелегальные сигареты на 1.5 миллиона рублей

В общей сложности бизнесмен хранил более 10 тысяч пачек контрафактных сигарет. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Нелегальную продукцию нашли в ходе обысков торгового павильона на одном из рынков Тюмени, арендованного предпринимателем, и в его гараже на Самарцева. Общая стоимость изъятого превысила 1.5 миллиона рублей, сообщили в МВД России.

Небольшая часть пачек была с поддельными акцизными марками, остальная — вовсе без них. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области задержали челябинских бизнесменов. Мужчины планировали поставить поддельный алкоголь в один из магазинов.

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