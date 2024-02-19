В Тюмени силовики изъяли нелегальные сигареты на 1.5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Нелегальную продукцию нашли в ходе обысков торгового павильона на одном из рынков Тюмени, арендованного предпринимателем, и в его гараже на Самарцева. Общая стоимость изъятого превысила 1.5 миллиона рублей, сообщили в МВД России.
Небольшая часть пачек была с поддельными акцизными марками, остальная — вовсе без них. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области задержали челябинских бизнесменов. Мужчины планировали поставить поддельный алкоголь в один из магазинов.