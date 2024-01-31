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Updated Сегодня, 05:48

В Тюменской области группа мошенников оставила без денег и жилья 13 человек

Группа мошенников оставила 13 тюменцев без жилья и денег

31 января 2024, 05:45
Фото: 1MI

В Тюменской области группа мошенников оставила без денег и жилья 13 человек

Голышмановский районный суд вынес приговор двум женщинам и мужчине. Группировка действовала на территории Тюменской области на протяжении восьми месяцев.
Сюжет
Суд

В период с сентября 2022 года по май 2023 года мошенники публиковали в социальных сетях объявления о сдаче квартир в аренду. Потенциальным квартиросъемщикам предлагалось внести 100% предоплаты.

Тюменцы соглашались на условия и переводили деньги по номеру телефона. После этого они оставались и без денег, и без жилья. Таким образом аферисты ограбили 13 человек и заработали на них более 220 тысяч рублей.

В зале суда подсудимые признали вину. Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Одна из женщин получила 3 года условно с испытательным сроком на 3 года, вторая — 2 года условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области вынесли приговор молодой пособнице мошенников. Девушка выступала в роли курьера.

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