Челябинские бизнесмены пытались отравить тюменцев «паленым» алкоголем

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
По версии следствия, в октябре 2023 года 37-летний мужчина купил поддельный алкоголь на 155 тысяч рублей и сигареты на 59 тысяч. Весь товар он хранил в своем гараже.
Присоединиться к преступному бизнесу челябинец предложил своему 32-летнему знакомому. В дальнейшем мужчины планировали доставить алкоголь и сигареты в один из тобольских магазинов.
Полицейские задержали бизнесменов, когда те везли немаркированную продукцию в Тобольск. У мужчин изъяли 339 бутылок алкоголя и 500 пачек сигарет. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Тюменский районный суд.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские общественники помогли полиции выявить случаи продажи алкоголя школьникам. Для этого активисты прошлись по магазинам.