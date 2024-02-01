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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

В Тюменской области задержали челябинцев с поддельным алкоголем

Челябинские бизнесмены пытались отравить тюменцев «паленым» алкоголем

1 февраля 2024, 08:29
Фото: 1MI

В Тюменской области задержали челябинцев с поддельным алкоголем

Полицейские задержали челябинцев, когда те везли партию поддельных алкоголя и сигарет в Тобольск. Уголовное дело направлено в Тюменский районный суд.

По версии следствия, в октябре 2023 года 37-летний мужчина купил поддельный алкоголь на 155 тысяч рублей и сигареты на 59 тысяч. Весь товар он хранил в своем гараже.

Присоединиться к преступному бизнесу челябинец предложил своему 32-летнему знакомому. В дальнейшем мужчины планировали доставить алкоголь и сигареты в один из тобольских магазинов.

Фото: Прокуратура Тюменской области

Полицейские задержали бизнесменов, когда те везли немаркированную продукцию в Тобольск. У мужчин изъяли 339 бутылок алкоголя и 500 пачек сигарет. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Тюменский районный суд.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские общественники помогли полиции выявить случаи продажи алкоголя школьникам. Для этого активисты прошлись по магазинам.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Задержание#Подделки#Продажа алкоголя#Любовь Селезнева
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