Общественники Тюмени помогли полиции выявить случаи продажи алкоголя школьникам

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
На контрольную закупку общественники отправились в сопровождении съемочной группы «Регион-Тюмень» и сотрудников полиции. В одном из магазинов, кассир без всяких вопросов продала алкоголь несовершеннолетнему покупателю.
«Пока продавец пытается пристыдить юношу, полицейские составляют административные протоколы», — отметили журналисты.
Однако, по словам активистов, такие проверки и штрафы не останавливают предпринимателей и продавцов.
В другом магазине, куда пришли проверяющие, «подставному» покупателю отказали в продаже спиртного, заметив камеру.
«Даже если контрольная закупка прошла без нарушений, активисты часто приходят с повторным визитом. Чтобы не попасть под проверку совет один — соблюдать закон и обязательно требовать паспорт у молодых покупателей», — напоминают общественники.
Напомним, недавно в Тюмени осудили продавца паленого алкоголя, из-за которого погибли десять человек.