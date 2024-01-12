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Published Сегодня, 12:14

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Updated Сегодня, 12:16

Общественники Тюмени помогли полиции выявить случаи продажи алкоголя школьникам

Общественники Тюмени помогли полиции выявить случаи продажи алкоголя школьникам

12 января 2024, 12:14
Фото: 1MI
Тюменские активисты прошлись по торговым точкам, где, по их подозрениям, продают алкогольные напитки подросткам. Их опасения оказались не напрасными.

На контрольную закупку общественники отправились в сопровождении съемочной группы «Регион-Тюмень» и сотрудников полиции. В одном из магазинов, кассир без всяких вопросов продала алкоголь несовершеннолетнему покупателю.

«Пока продавец пытается пристыдить юношу, полицейские составляют административные протоколы», — отметили журналисты.

Однако, по словам активистов, такие проверки и штрафы не останавливают предпринимателей и продавцов.

В другом магазине, куда пришли проверяющие, «подставному» покупателю отказали в продаже спиртного, заметив камеру.

«Даже если контрольная закупка прошла без нарушений, активисты часто приходят с повторным визитом. Чтобы не попасть под проверку совет один — соблюдать закон и обязательно требовать паспорт у молодых покупателей», — напоминают общественники.

Напомним, недавно в Тюмени осудили продавца паленого алкоголя, из-за которого погибли десять человек.

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#Общество#Ирина Швецова#Продажа алкоголя#Продажа алкоголя подросткам
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