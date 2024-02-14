Тюменские застройщики стали реже сдавать жилье раньше срока

В то же время за год в статистике ввода жилья произошли положительные изменения. Так, в 2023 году в регионе по договору долевого участия застройщики ввели 21.5 тысячи квартир, в 2022 году — 19.2 тысячи, а в 2021 году — 14.7 тысячи.