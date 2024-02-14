Тюменские застройщики стали реже сдавать жилье раньше срока

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:40
В 2023 году в Тюменской области доля досрочно сданного жилья составила 87%, а в 2022 году — 89%. Об этом сообщили эксперты Единого ресурса застройщиков РБК Тюмень.
В то же время за год в статистике ввода жилья произошли положительные изменения. Так, в 2023 году в регионе по договору долевого участия застройщики ввели 21.5 тысячи квартир, в 2022 году — 19.2 тысячи, а в 2021 году — 14.7 тысячи.
«Среди регионов с наиболее высокой интенсивностью строительства жилья по доле продаж квартир в проектах, стартовавших в 2022–2023 годах, Тюменская область находится на десятом месте. На 1 января 2024 года здесь продажи открыты в отношении 70% квартир, проектные декларации по которым опубликованы в 2022–2023 годах», — рассказали эксперты.
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