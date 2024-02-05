Учиться на чужих ошибках: как тюменцев обманывают при продаже квартир?

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Как не нарваться на мошенника, на что обращать внимание при заключении договора и как вести себя после завершения сделки — рассказывает Newia.ru.
При продаже квартиры можно получить предложение о внесении аванса. Потенциальный покупатель попросит номер карты, но сразу его давать не стоит.
Для начала нужно пригласить человека на осмотр квартиры. Это даст понять, действительно ли он планирует совершить покупку и поможет установить доверительные отношения. Далее нужно предложить подписать договор авансового соглашения и только после этого можно делиться номером карты.
Дело в том, что сейчас мошенники пользуются достаточно распространенной схемой обмана. Предложение о внесении аванса может вывести продавца на эмоции, поддавшись которым он выдает аферистам не только номер карты, но и другие данные. В таком случае человек не только не дождется аванса, но и лишится своих денег.
Предоставлять покупателю документ, в котором подтверждается факт получения аванса — обычное дело, но только если взнос был действительно уплачен.
Бывает так, что покупатель планирует купить квартиру в ипотеку, но не имеет денег на взнос, а без документа банк откажет в оформлении ипотеки. Тогда покупатель может попросить написать расписку о получении аванса, на что ни в коем случае нельзя соглашаться.
Часто люди соглашаются пойти в этом случае навстречу, особенно когда торопятся продать квартиру и настолько же часто они бывают обманутыми, когда потенциальный покупатель получает расписку и отказывается от сделки. В таком случае продавец вынужден возвращать деньги по расписке.
Бывает и так, что риэлтор отказывается подписывать договор. Попав в такую ситуацию, лучше обратиться к другому риэлтору, так как работа с несговорчивым специалистом несет за собой риски.
Без правильного договора, в котором указаны все права и обязанности сторон, продавец квартиры остается без защиты и даже в суде вряд ли сможет отстоять свои права, а устные соглашения в принципе не имеют никакой юридической силы.
При заключении договора с риэлтором нужно проявить максимальную внимательность: несколько раз перечитать, изучить все детали перед подписанием, настаивать на указании всех деталей — весь ряд обязанностей специалиста, сроки, плата за его работу и ответственность за нарушение условий договора.
Иногда риэлторы хитрят, указывая, что помогут найти покупателя, но при этом не гарантируют, что он действительно будет найден. Так специалист создает иллюзию своей работы. От потенциальных покупателей будут поступать звонки, некоторые даже придут на осмотр, но никто из них на самом деле не планирует заключать договор купли-продажи, так как весь это интерес — для галочки, он исходит от фиктивных лиц.
Есть и такие случаи обмана, когда мошенники обращаются к продавцу квартиры и просят перевести им деньги после заключения сделки. Чтобы не попасться на уловки, нужно знать, что происходит после ее завершения.
После регистрации собственности деньги уходят на счет продавца. Он получает к ним полный доступ. Банк пришлет оповещение, в котором будут указаны сумма перевода и информация о том, что платежное поручение было направлено на электронную почту.
После получения сообщения нужно дождаться зачисления средств на свой счет. Никаких действий при этом предпринимать не нужно, операция будет выполнена автоматически.
В любом случае, при возникновении каких-либо подозрений, лучше перепроверить информацию, чтобы не стать жертвой афериста.
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