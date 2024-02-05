Учиться на чужих ошибках: как тюменцев обманывают при продаже квартир?

Иногда риэлторы хитрят, указывая, что помогут найти покупателя, но при этом не гарантируют, что он действительно будет найден. Так специалист создает иллюзию своей работы. От потенциальных покупателей будут поступать звонки, некоторые даже придут на осмотр, но никто из них на самом деле не планирует заключать договор купли-продажи, так как весь это интерес — для галочки, он исходит от фиктивных лиц.