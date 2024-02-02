Ликвидно и перспективно: тюменцам рассказали, какие квартиры нужно брать прямо сейчас

В качестве примера эксперт взяла квадратный метр в строящемся небоскребе в «Москва-Сити». Продажи стартовали весной 2023 года и с того момента «квадрат» подорожал на 16,6%. Новостройки массового и бизнес-класса, зависящие от льготной ипотеки, тоже не дешевеют.