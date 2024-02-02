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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Эксперт рассказал, какие квартиры необходимо покупать прямо сейчас

Ликвидно и перспективно: тюменцам рассказали, какие квартиры нужно брать прямо сейчас

2 февраля 2024, 09:22
Фото: 1MI

Эксперт рассказал, какие квартиры необходимо покупать прямо сейчас

Есть несколько важных факторов, определяющих ликвидность жилья. В их числе вид из окон, надежность девелопера и этап, на котором находится строительство.
Сюжет
Жилье

Какие квартиры являются самыми ликвидными — рассказала Newia.ru директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина.

Когда лучше покупать квартиру?

Бардина считает, что тянуть с покупкой квартиры не стоит, так как цены на ликвидное жилье продолжают расти как минимум на уровне инфляции. Чем перспективнее проект — тем быстрее он дорожает.

В качестве примера эксперт взяла квадратный метр в строящемся небоскребе в «Москва-Сити». Продажи стартовали весной 2023 года и с того момента «квадрат» подорожал на 16,6%. Новостройки массового и бизнес-класса, зависящие от льготной ипотеки, тоже не дешевеют.

Это связано с тем, что активные продажи в 2023 году сформировали финансовую «подушку безопасности», которая позволяет пережить спад потребительской активности.

«Ждать существенных продолжительных дисконтов также не следует, это неоправданно в условиях проектного финансирования. Девелоперы будут искать другие гибкие маркетинговые инструменты, например, трейд-ин и различные виды рассрочки», — добавила Бардина.

Она уточнила, что «вторички» не подойдут для инвестиционных целей.

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Чего ждать от ипотеки в этом году?

По словам Бардиной, Центробанк прогнозирует постепенное снижение ключевой ставки в конце года. До этого момента будут сохраняться заградительные ставки на рыночную ипотеку.

В то же время девелоперы и банки будут предлагать потребителям удобные кредитные варианты.

«Например, один из банков в нашем проекте запустил умную ипотеку с пониженной ставкой на первый год выплат. Затем кредит можно выгодно рефинансировать. Что касается льготной ипотеки, то она уже де-факто практически свернута. Но власти сохранят адресные программы — семейные и IT- кредиты», — пояснила Бардина.

Какие квартиры выгодны для покупки?

Самые ликвидные квартиры — с панорамными видами от надежных девелоперов, находящиеся на этапе строительства. При покупке нужно обращать на транспортную доступность, благоустройство и инфраструктуру.

Легче всего продать востребованный проект, вблизи которого находятся социальные и коммерческие объекты.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за месяц вторичное жилье подорожало на 1,7%. Квадратный метр же подорожал на 12,2%.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Покупка-продажа#Жилье#Квартиры#Ипотека#Любовь Селезнева
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