Ликвидно и перспективно: тюменцам рассказали, какие квартиры нужно брать прямо сейчас

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Какие квартиры являются самыми ликвидными — рассказала Newia.ru директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина.
Бардина считает, что тянуть с покупкой квартиры не стоит, так как цены на ликвидное жилье продолжают расти как минимум на уровне инфляции. Чем перспективнее проект — тем быстрее он дорожает.
В качестве примера эксперт взяла квадратный метр в строящемся небоскребе в «Москва-Сити». Продажи стартовали весной 2023 года и с того момента «квадрат» подорожал на 16,6%. Новостройки массового и бизнес-класса, зависящие от льготной ипотеки, тоже не дешевеют.
Это связано с тем, что активные продажи в 2023 году сформировали финансовую «подушку безопасности», которая позволяет пережить спад потребительской активности.
«Ждать существенных продолжительных дисконтов также не следует, это неоправданно в условиях проектного финансирования. Девелоперы будут искать другие гибкие маркетинговые инструменты, например, трейд-ин и различные виды рассрочки», — добавила Бардина.
Она уточнила, что «вторички» не подойдут для инвестиционных целей.
По словам Бардиной, Центробанк прогнозирует постепенное снижение ключевой ставки в конце года. До этого момента будут сохраняться заградительные ставки на рыночную ипотеку.
В то же время девелоперы и банки будут предлагать потребителям удобные кредитные варианты.
«Например, один из банков в нашем проекте запустил умную ипотеку с пониженной ставкой на первый год выплат. Затем кредит можно выгодно рефинансировать. Что касается льготной ипотеки, то она уже де-факто практически свернута. Но власти сохранят адресные программы — семейные и IT- кредиты», — пояснила Бардина.
Самые ликвидные квартиры — с панорамными видами от надежных девелоперов, находящиеся на этапе строительства. При покупке нужно обращать на транспортную доступность, благоустройство и инфраструктуру.
Легче всего продать востребованный проект, вблизи которого находятся социальные и коммерческие объекты.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за месяц вторичное жилье подорожало на 1,7%. Квадратный метр же подорожал на 12,2%.