Генерал Бастрыкин поможет тюменскому сироте получить жилье

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Проблемой сироты из Юргинского района заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ по Тюменской области Александру Кублякову провести доследственную проверку и доложить о ее ходе.
Напомним, что Алексей попал в детский дом после того, как он, его братья и сестра были признаны сиротами. За ними было закреплено ветхое жилье, что стало преградой для получения достойной жилплощади.
Мужчина прошел все инстанции, дошел даже до приемной президента России, но в ответ получал только отписки. На данный момент ему приходится жить в съемной квартире.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2023 году в Тюменской области более 500 детей остались без семей. Родители оставляли их в роддомах и отказывались забирать из социальных центров.