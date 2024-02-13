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Published Сегодня, 03:06

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Updated Сегодня, 03:08

Глава СКР Бастрыкин поможет сироте из Тюменской области получить жилье

Генерал Бастрыкин поможет тюменскому сироте получить жилье

13 февраля 2024, 03:06
Фото: 1MI

Глава СКР Бастрыкин поможет сироте из Тюменской области получить жилье

Тюменец не может получить положенное по закону жилье уже 18 лет. Все попытки, которые мужчина предпринимал регулярно, заканчивались неудачей.

Проблемой сироты из Юргинского района заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ по Тюменской области Александру Кублякову провести доследственную проверку и доложить о ее ходе.

Напомним, что Алексей попал в детский дом после того, как он, его братья и сестра были признаны сиротами. За ними было закреплено ветхое жилье, что стало преградой для получения достойной жилплощади.

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Мужчина прошел все инстанции, дошел даже до приемной президента России, но в ответ получал только отписки. На данный момент ему приходится жить в съемной квартире.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2023 году в Тюменской области более 500 детей остались без семей. Родители оставляли их в роддомах и отказывались забирать из социальных центров.

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#Общество#Тюменская область#Следственный комитет#Аварийное жилье#Проверки#Сироты#Ветхое жилье#Бастрыкин Александр#Александр Бастрыкин#Любовь Селезнева
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