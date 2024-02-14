Разлив нефтепродуктов произошел в Тюменской области

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Заявляется, что причиной произошедшего стала коррозия трубы. Разлив произошел на территории 0,44 га.
По факту случившегося штраф выписали двум должностным лицам ответственным за содержание нефтепровода.
Ранее сообщалось о том, как преступная группировка из Тобольска похитила 56 тонн нефти. Организатором ее выступила местная жительница. Суд приговорил обвиняемую к исправительным работам и назначил ей штраф.