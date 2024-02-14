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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Разлив нефтепродуктов произошел в Тюменской области

Разлив нефтепродуктов произошел в Тюменской области

14 февраля 2024, 09:28
Фото: 1MI
Поврежденный нефтепровод обнаружен специалистами природоохранной прокуратуры в Тюменской области. Как сообщается, в мае 2023 года в Уватском районе, в пределах лесных земель случился разлив нефтесодержащей жидкости.

Заявляется, что причиной произошедшего стала коррозия трубы. Разлив произошел на территории 0,44 га.

По факту случившегося штраф выписали двум должностным лицам ответственным за содержание нефтепровода.

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Ранее сообщалось о том, как преступная группировка из Тобольска похитила 56 тонн нефти. Организатором ее выступила местная жительница. Суд приговорил обвиняемую к исправительным работам и назначил ей штраф.

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#Общество#Тюменская область#Тобольск#Штраф#Уватский район#Нефтепродукты#Нефтепровод#Исправительные работы#Алина Петрова
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