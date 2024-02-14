В Тюмени похолодает до -35. Ожидается ветер до 18 м/с

На юге Тюменской области в четверг резко похолодает. В ночные часы столбики термометров опустятся до -30….-35, днем покажут -17…-22, при прояснении до -27. В отдельных районах вероятна метель, на дорогах снежные заносы, скорость ветра составит 8-13 м/с с порывами до 18 м/с.

В регионе объявлено штормовое предупреждение до 20:00 14 февраля. В Тюмени 14 февраля ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 8,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -24….-21, в темное время суток похолодает до -27…-30. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:10 закат в 17:33 продолжительность дня 9 часов 23 минуты. В Тобольске 14 февраля синоптики обещают осадки в виде снега, ветер до 7,1 м/с. Утром и днем -27…-21, в темное время суток температура воздуха опустится до -29….-31. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:03, закат в 17:18 продолжительность дня 9 часов 15 минут. Высокопоставленный экс-силовик получил должность в мэрии Узнать подробнее В Ялуторовске в среду ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 8,3 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -19…-24, в темное время суток похолодает до -28….-30. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:06, закат в 17:31 продолжительность дня 9 часов 25 минут. В Заводоуковске 14 февраля метеорологи прогнозируют небольшой снег, ветер до 6,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -23…-18, в вечерние и ночные часы температура воздуха опустится до -27….-30. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:04, закат в 17:21 продолжительность дня 9 часов 26 минут. Операция под знаком диалога: как в Тюмени возник конфликт с «бандой азербайджанцев»? Узнать подробнее В Ишиме 14 февраля ожидается в течение дня небольшой снег, ветер до 9,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -25…-21, в темное время суток температура воздуха опустится до -28…-30. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:52, закат в 17:20 продолжительность дня 9 часов 28 минут. Читайте также: В Тюменской области число заболевших COVID-19 выросло почти на четверть УМВД по Тюменской области покинул высокопоставленный силовик из команды Коломийца Тюменские села и города эвакуируют в рамках учений