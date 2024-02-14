В Тюмени похолодает до -35. Ожидается ветер до 18 м/с

Posted Сегодня, 01:13
Published Сегодня, 01:13
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Updated Сегодня, 01:13
В регионе объявлено штормовое предупреждение до 20:00 14 февраля.
В Тюмени 14 февраля ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 8,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -24….-21, в темное время суток похолодает до -27…-30.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:10 закат в 17:33 продолжительность дня 9 часов 23 минуты.
В Тобольске 14 февраля синоптики обещают осадки в виде снега, ветер до 7,1 м/с. Утром и днем -27…-21, в темное время суток температура воздуха опустится до -29….-31.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:03, закат в 17:18 продолжительность дня 9 часов 15 минут.
В Ялуторовске в среду ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 8,3 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -19…-24, в темное время суток похолодает до -28….-30.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:06, закат в 17:31 продолжительность дня 9 часов 25 минут.
В Заводоуковске 14 февраля метеорологи прогнозируют небольшой снег, ветер до 6,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -23…-18, в вечерние и ночные часы температура воздуха опустится до -27….-30.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:04, закат в 17:21 продолжительность дня 9 часов 26 минут.
В Ишиме 14 февраля ожидается в течение дня небольшой снег, ветер до 9,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -25…-21, в темное время суток температура воздуха опустится до -28…-30.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:52, закат в 17:20 продолжительность дня 9 часов 28 минут.