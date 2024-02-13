Высокопоставленный эксс-силовик получил должность в мэрии

К должностным обязанностям он приступил с понедельника, 12 февраля. Об этом сообщили в администрации города. Указано, что в его задачи будет входить поддержка постоянного режима готовности сил и средств города к защите населения от возможных угроз природного и техногенного характера, взаимодействие с федеральными органами власти, профилактика правонарушений.