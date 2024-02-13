Высокопоставленный эксс-силовик получил должность в мэрии

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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К должностным обязанностям он приступил с понедельника, 12 февраля. Об этом сообщили в администрации города. Указано, что в его задачи будет входить поддержка постоянного режима готовности сил и средств города к защите населения от возможных угроз природного и техногенного характера, взаимодействие с федеральными органами власти, профилактика правонарушений.
По информации тг-канала «Погоны и Галстуки», Робакидзе будет работать под руководством бывшего начальника полиции Тюмени, заместителя главы города Петра Вагина. По информации источников «ПиГ», кандидатуру Робакидзе лоббировал Вагин.
Павел Робакидзе ранее вел расследование ряд громких уголовных дел. В частности, при его помощи к уголовному наказанию были приговорены криминальные авторитеты «Ганс» и «Бабан», также силовик принимал участие в поисках убийцы 8-летней школьницы Насти Муравьевой.
Со службы Павла Робакидзе вынудило уйти недовольство нового начальника УМВД по Тюменской области Александра Смирнова работой отдела Робакидзе.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в тюменских отделениях полиции прошли проверки. Ревизии проводили высокопоставленные силовики из Москвы. Что стало поводом для них — неизвестно.