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Павел Робакидзе возглавил важный департамент в администрации Тюмени

Высокопоставленный эксс-силовик получил должность в мэрии

13 февраля 2024, 03:53
Фото: 1MI

Павел Робакидзе возглавил важный департамент в администрации Тюмени

В администрации Тюмени произошло важное назначение. Должность директора департамента безопасности жизнедеятельности занял экс-заместитель начальника уголовного розыска УМВД России по Тюменской области Павел Робакидзе.

К должностным обязанностям он приступил с понедельника, 12 февраля. Об этом сообщили в администрации города. Указано, что в его задачи будет входить поддержка постоянного режима готовности сил и средств города к защите населения от возможных угроз природного и техногенного характера, взаимодействие с федеральными органами власти, профилактика правонарушений.

По информации тг-канала «Погоны и Галстуки», Робакидзе будет работать под руководством бывшего начальника полиции Тюмени, заместителя главы города Петра Вагина. По информации источников «ПиГ», кандидатуру Робакидзе лоббировал Вагин.

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Павел Робакидзе ранее вел расследование ряд громких уголовных дел. В частности, при его помощи к уголовному наказанию были приговорены криминальные авторитеты «Ганс» и «Бабан», также силовик принимал участие в поисках убийцы 8-летней школьницы Насти Муравьевой.

Со службы Павла Робакидзе вынудило уйти недовольство нового начальника УМВД по Тюменской области Александра Смирнова работой отдела Робакидзе.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в тюменских отделениях полиции прошли проверки. Ревизии проводили высокопоставленные силовики из Москвы. Что стало поводом для них — неизвестно.

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