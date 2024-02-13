С такими не выживают: врачи спасли тюменку с ожогами 80% тела

Медики Областной больницы №3 в Тобольске работали слаженно и быстро. Женщину доставили в реанимацию местного медучреждения, а после эвакуировали в Ожоговое отделение ОКБ №1 в Тюмени, где она находилась в палате интенсивной терапии.