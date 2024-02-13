С такими не выживают: врачи спасли тюменку с ожогами 80% тела

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Медики Областной больницы №3 в Тобольске работали слаженно и быстро. Женщину доставили в реанимацию местного медучреждения, а после эвакуировали в Ожоговое отделение ОКБ №1 в Тюмени, где она находилась в палате интенсивной терапии.
«В течение трех недель пациентка получала комплексное лечение, прошла несколько этапов удаления нежизнеспособных тканей. Площадь ран постепенно сократилась до 15%. Далее требовалась аутодермопластика — закрытие кожного дефекта лоскутом собственной кожи. Эту операцию мы выполнили в штатном режиме, без осложнений», — рассказал хирург-комбустиолог, заведующий ожоговым отделением ОКБ №1 Александр Поляков.
Спустя месяц женщину перевели в общую палату, где она проходила лечение еще 100 дней. Сейчас пострадавшую выписали, она проходит реабилитацию по месту жительства и находится на диспансерном наблюдении в ОКБ №1.
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