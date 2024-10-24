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Нефтепродукты

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Компанию тюменских властей оштрафовали на 2 млн рублей за порчу земли нефтепродуктами
Два миллиона рублей пришлось выплатить компании «Тюменьгормост» за загрязнение земельного участка под Тюменью. Иск в суд подал уральский Росприроднадзор
24 октября, 06:41
Парк нефтепродуктов построят под Тюменью. Где именно?
В Тюмени вынесли на общественное обсуждение проект по строительству парка нефтепродуктов. Его планируют возвести на участке в районе микрорайона Антипино (промзона, 6-й километр Старотобольского тракта).
19 сентября, 05:42
Возле дамбы на тюменской Туре обнаружили разлив нефтепродуктов
Площадь разлива составила 242 квадратных метра. Ущерб, причиненный почве, превысил 270 тысяч рублей.
19 июля, 06:15
2023
Уголовное дело завели на главу тюменской нефтекомпании из-за неуплаты налогов
В Тюменской области будут судить генерального директора одной из нефтяных компаний. Ему предъявлено обвинение в уклонении о уплаты налогов. Долг превышает 109 миллионов рублей.
18 апреля 2023, 06:03

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