Нефтепродукты

Парк нефтепродуктов построят под Тюменью. Где именно?

В Тюмени вынесли на общественное обсуждение проект по строительству парка нефтепродуктов. Его планируют возвести на участке в районе микрорайона Антипино (промзона, 6-й километр Старотобольского тракта).