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«Транснефть» возобновляет поставки нефти на Антипинский НПЗ

17 июля 2019, 12:10
Фото: Антипинский НПЗ
Корпорация «Транснефть» 18 июля начнёт поставки углеводородов на Антипинский НПЗ. Об этом сообщает представитель компании Игорь Демин.

Отмечается, что поставки нефти на завод были прекращены в конце апреля текущего года. С этого времени производство на АНПЗ было приостановлено, часть оборудования находилось на рециркуляции. На данный момент вышли маршрутные поручения о возобновлении работы и разработан график поставок.

АНПЗ является крупнейшим независимым производителем нефтепродуктов в России. Его производственные мощности достигают 9 млн тонн. Крупнейшим кредитором и одним из владельцев предприятия является Сбербанк.

Между тем, бывшего главу Антипинского НПЗ подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Общая сумма претензий составляет около 30 млн долларов. Он был арестован несколько дней назад в Москве.

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#Новости#Антипинский НПЗ#Нефтепродукты#Александр Мязин#Экономика
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