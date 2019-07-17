«Транснефть» возобновляет поставки нефти на Антипинский НПЗ

Отмечается, что поставки нефти на завод были прекращены в конце апреля текущего года. С этого времени производство на АНПЗ было приостановлено, часть оборудования находилось на рециркуляции. На данный момент вышли маршрутные поручения о возобновлении работы и разработан график поставок.
АНПЗ является крупнейшим независимым производителем нефтепродуктов в России. Его производственные мощности достигают 9 млн тонн. Крупнейшим кредитором и одним из владельцев предприятия является Сбербанк.
Между тем, бывшего главу Антипинского НПЗ подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Общая сумма претензий составляет около 30 млн долларов. Он был арестован несколько дней назад в Москве.