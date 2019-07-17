«Транснефть» возобновляет поставки нефти на Антипинский НПЗ

Отмечается, что поставки нефти на завод были прекращены в конце апреля текущего года. С этого времени производство на АНПЗ было приостановлено, часть оборудования находилось на рециркуляции. На данный момент вышли маршрутные поручения о возобновлении работы и разработан график поставок.