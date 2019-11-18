Сбербанк хочет взыскать с Антипинского НПЗ 3 млрд рублей

«Сбербанк» включили в реестр кредиторов «Антипинского НПЗ». Банк требует от банкротящегося завода выплаты в размере 3,19 млрд рублей. Соответствующая информация содержится в картотеке дел арбитражного суда.
Согласно материалам суебного дела, «Сбербанк» выкупил у «СБ Сырьевой трейдинг» право требования долга. Компания поставляла нефть Антипинскому.
Задолженность перед поставщиком у АНПЗ образовалась в период с февраля по апрель 2019 года, когда копания поставила на завод нефть на 1,45 млрд и 1,7 млрд. Поставку завод полностью оплатить не смог и перевел поставщику лишь 125 млн рублей.
На данный момент, общая сумма требований кредиторов АНПЗ превышает 67 млрд рублей.