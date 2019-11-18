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Сбербанк хочет взыскать с Антипинского НПЗ 3 млрд рублей

18 ноября 2019, 08:53
Фото: Наш город / 1Mi
Сбербанк хочет взыскать 3 млрд рублей с АНПЗ
Сбербанк включили в реестр кредиторов Антипинского НПЗ. Банк требует от банкротящегося завода выплаты в размере 3 млрд рублей.
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Тюмень

«Сбербанк» включили в реестр кредиторов «Антипинского НПЗ». Банк требует от банкротящегося завода выплаты в размере 3,19 млрд рублей. Соответствующая информация содержится в картотеке дел арбитражного суда.

Согласно материалам суебного дела, «Сбербанк» выкупил у «СБ Сырьевой трейдинг» право требования долга. Компания поставляла нефть Антипинскому.

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Задолженность перед поставщиком у АНПЗ образовалась в период с февраля по апрель 2019 года, когда копания поставила на завод нефть на 1,45 млрд и 1,7 млрд. Поставку завод полностью оплатить не смог и перевел поставщику лишь 125 млн рублей.

На данный момент, общая сумма требований кредиторов АНПЗ превышает 67 млрд рублей.

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