Сбербанк хочет взыскать с Антипинского НПЗ 3 млрд рублей

Задолженность перед поставщиком у АНПЗ образовалась в период с февраля по апрель 2019 года, когда копания поставила на завод нефть на 1,45 млрд и 1,7 млрд. Поставку завод полностью оплатить не смог и перевел поставщику лишь 125 млн рублей.