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Уголовное дело завели на главу тюменской нефтекомпании из-за неуплаты налогов

18 апреля 2023, 06:03
Фото: 1MI

Гендиректор тюменской нефтяной компании скрыл от налоговой более 109 миллионов

В Тюменской области будут судить генерального директора одной из нефтяных компаний. Ему предъявлено обвинение в уклонении о уплаты налогов. Долг превышает 109 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

По данным расследования, гендиректор коммерческой компании умышленно в течение трех лет, с января 2016 года по март 2019 года, организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности недостоверных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически услуги организации не оказывали. В результате сумма неуплаченных организацией налогов превысила 109 миллионов рублей.

По ходатайству следователя судом наложен арест на счета и движимое имущество компании. В ближайшее время состоится рассмотрение уголовного дела в суде, — сообщили «Нашему Городу» в СУ СК по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести в стране налог для работодателей, использующих труд мигрантов. По его мнению, такое решение будет мотивировать нанимать на работу больше россиян.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Налоги#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Нефтедобыча#Нефтепродукты#Тюмень#Тюменская область
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