Уголовное дело завели на главу тюменской нефтекомпании из-за неуплаты налогов

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
По данным расследования, гендиректор коммерческой компании умышленно в течение трех лет, с января 2016 года по март 2019 года, организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности недостоверных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически услуги организации не оказывали. В результате сумма неуплаченных организацией налогов превысила 109 миллионов рублей.
По ходатайству следователя судом наложен арест на счета и движимое имущество компании. В ближайшее время состоится рассмотрение уголовного дела в суде, — сообщили «Нашему Городу» в СУ СК по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести в стране налог для работодателей, использующих труд мигрантов. По его мнению, такое решение будет мотивировать нанимать на работу больше россиян.