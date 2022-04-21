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Лужу мазута на ДОКе в Тюмени обещали убрать, но она до сих пор на месте

21 апреля 13:40
Фото: «Наш Город»
Год назад «Наш Город» писал про мазутную лужу на ДОКе. Несмотря на все разбирательства, лужа до сих пор на месте. Начался пожароопасный сезон, и возникает опасность возгорания нефтепродуктов. Кроме того, вокруг лежит сухая трава и мусор.
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Тюмень

В апреле 2021 года тюменцы заметили лужу мазута недалеко от своих домов в районе ДОКа. Они забеспокоились — в луже гибли птицы и животные, она неприятно пахла. Горожане начали действовать, написал в Росприроднадзор.

Однако выяснить, кому принадлежит участок с разливом нефтепродуктов, удалось не сразу. Запросы «Нашего Города» перекидывали от ведомства к ведомству. Удалось выяснить, что лужа образовалась в 2019 году, когда неизвестные демонтировали емкости с горючим.

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«Анализ проб почвы показал, что концентрация нефтепродуктов на этом участке превысила норму в 364 раза. Вред, нанесенный почве, оценивается в 3 миллиона рублей», — поясняли тогда в природоохранной прокуратуре.

В лужу продолжали попадать животные. Тюменцы достали оттуда утку, очистили её. К сожалению, птица все равно погибла. Позже там же нашли труп собаки.

Тюменские власти говорили о проведении общественных слушаний, принимали предложения горожан, планировали заниматься рекультивацией земли. Местные жители продолжали находить и другие разливы неподалеку. Но все остановилось на том, что мазутную лужу огородили забором с одной стороны — он там находится до сих пор.

Фото: «Наш Город»

В конце мая 2021 года природоохранная прокуратура Тюменской области заявляла, что ситуация находится на контроле ведомства, проблема постепенно решается. Задействованы были городская администрация, прокуратура, следственный комитет.

Прошел почти год с момента, как редакция начала разбираться с этой экологической катастрофой. Но изменилось ли что-то сейчас? Нет, печальная картина сохранилась.

Фото: «Наш Город»

Но теперь вокруг разлива скопился различный мусор, здесь же лежит сухая трава. К слову, с 15 апреля в Тюменской области начал действовать особый противопожарный режим. В прошлом году регион столкнулся с серьезными пожарами, и теперь действует на опережение.

Еще в прошлом году горожане переживали, что весеннее солнце может нагреть лужу или даже спровоцировать возгорание. Теперь их опасения еще сильнее — пожары начались раньше, чем годом ранее.

«Наш Город» направил повторный запрос в природоохранную прокуратуру, чтобы выяснить, решается ли проблема с мазутной лужей, и на какой стадии решения она находится.

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#Аналитика#Нефтепродукты#Природоохранная прокуратура#Экология#Тюмень#Анна Доронина
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