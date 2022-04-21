Лужу мазута на ДОКе в Тюмени обещали убрать, но она до сих пор на месте

Год назад «Наш Город» писал про мазутную лужу на ДОКе. Несмотря на все разбирательства, лужа до сих пор на месте. Начался пожароопасный сезон, и возникает опасность возгорания нефтепродуктов. Кроме того, вокруг лежит сухая трава и мусор.

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