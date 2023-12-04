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Житель Тюмени Александр Рзянин принял участие в шоу «Поле чудес» на Первом

Житель Тюмени стал участником программы «Поле чудес» и подарил Якубовичу нефть

4 декабря 2023, 10:46

Житель Тюмени Александр Рзянин принял участие в шоу «Поле чудес» на Первом

Тюменец Александр Рзянин принял участие в шоу «Поле чудес» на Первом канале. На программу он приехал вместе с любимой женщиной. Ведущий программы заставил сибиряка подарить ей букет цветов.
Тюменец Александр Рзянин на шоу "Поле чудес"Тюменец Александр Рзянин на шоу "Поле чудес"
Тюменец Александр Рзянин на шоу "Поле чудес"
Фото: скрин с видео

В свою очередь тюменец презентовал легенде отечественного ТВ Леониду Якубовичу баночку нефти, пишет 72.RU.

«Я приехал из города Тюмени, поэтому не мог не привезти вам нефть. Мой лучший друг Андрей не видит жизнь без бани. Этот банный набор лично от него! Просил передать», — презентовал сюрприз Александр Рзянин.

После этого мужчина удачно вышел в финал, угадав слово «дурноплетка» по вопросу «Как раньше на юге России в народе называли глупую, болтливую женщину?». Но игра закончилась для него без главного приза, победу в шоу одержал соперник тюменца из Улан-Удэ.

Напомним, сегодня Тюменская область будет болеть за двух своих земляков, которые вырвались в финал спортивного шоу «Суперниндзя». За победу будут бороться чемпион по воркауту Федор Трубин и скалолаз Сергей Девляшов.

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