Житель Тюмени стал участником программы «Поле чудес» и подарил Якубовичу нефть

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В свою очередь тюменец презентовал легенде отечественного ТВ Леониду Якубовичу баночку нефти, пишет 72.RU.
«Я приехал из города Тюмени, поэтому не мог не привезти вам нефть. Мой лучший друг Андрей не видит жизнь без бани. Этот банный набор лично от него! Просил передать», — презентовал сюрприз Александр Рзянин.
После этого мужчина удачно вышел в финал, угадав слово «дурноплетка» по вопросу «Как раньше на юге России в народе называли глупую, болтливую женщину?». Но игра закончилась для него без главного приза, победу в шоу одержал соперник тюменца из Улан-Удэ.
Напомним, сегодня Тюменская область будет болеть за двух своих земляков, которые вырвались в финал спортивного шоу «Суперниндзя». За победу будут бороться чемпион по воркауту Федор Трубин и скалолаз Сергей Девляшов.