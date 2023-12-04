Житель Тюмени стал участником программы «Поле чудес» и подарил Якубовичу нефть

После этого мужчина удачно вышел в финал, угадав слово «дурноплетка» по вопросу «Как раньше на юге России в народе называли глупую, болтливую женщину?». Но игра закончилась для него без главного приза, победу в шоу одержал соперник тюменца из Улан-Удэ.