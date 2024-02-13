В Тюменской области подросток на легковушке влетел в микроавтобус

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за бесправника из Казахстана произошла авария, в которой пострадали три ребенка. Мужчина пребывал на территории России незаконно, поэтому решения суда он дожидается в Центре временного содержания иностранных граждан.