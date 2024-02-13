В Тюменской области подросток на легковушке влетел в микроавтобус

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Юный бесправник за рулем ВАЗ-2107 влетел в микроавтобус «Ивеко Дейли». Предварительно установлено, что подросток не учел скорость и дистанцию до ехавшего перед ним автомобиля.
Несовершеннолетнему водителю понадобилась медицинская помощь, но госпитализация не потребовалась. Легковушка отправлена на спецстоянку, все обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за бесправника из Казахстана произошла авария, в которой пострадали три ребенка. Мужчина пребывал на территории России незаконно, поэтому решения суда он дожидается в Центре временного содержания иностранных граждан.