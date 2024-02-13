nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:01

Published Сегодня, 04:01

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

В Тюменской области подросток устроил аварию с микроавтобусом

В Тюменской области подросток на легковушке влетел в микроавтобус

13 февраля 2024, 04:01
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области подросток устроил аварию с микроавтобусом

Авария произошла вчера в селе Малая Зоркальцева Тобольского района. 17-летний водитель получил травмы.
Сюжет
ДТП

Юный бесправник за рулем ВАЗ-2107 влетел в микроавтобус «Ивеко Дейли». Предварительно установлено, что подросток не учел скорость и дистанцию до ехавшего перед ним автомобиля.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Несовершеннолетнему водителю понадобилась медицинская помощь, но госпитализация не потребовалась. Легковушка отправлена на спецстоянку, все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за бесправника из Казахстана произошла авария, в которой пострадали три ребенка. Мужчина пребывал на территории России незаконно, поэтому решения суда он дожидается в Центре временного содержания иностранных граждан.

Читайте также:
Мобилизованный тюменец угнал Mercedes и попал в ДТП. Его отправили на 7 лет в колониюНа тюменской «трассе смерти» произошло два жутких ДТП. Погибли людиВ Тюмени после ДТП с маршруткой девушку пришлось вырезать из авто
#Общество#Происшествия#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Пострадавшие#Новости тюмени#Тобольск#Аварии#Подросток#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Выплаты семьям с детьми в Тюменской области в 2024 году
Вчера, 09:38
Тюменец с песней про трусы победил на шоу «Конфетка» на ТНТ
Вчера, 04:17
Тюменец рассказал об ужасах работы в службе такси
Вчера, 08:05
«Пузырь лопнет?»: может ли рухнуть рынок недвижимости в Тюменской области?
Вчера, 06:43
Головная боль неизбежна: сильнейшая магнитная буря обрушится на Тюмень
Вчера, 02:45
Школьников, снимавших драки на камеру, нашли в Тюмени. Кто они?
Вчера, 08:21