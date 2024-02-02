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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

В Тюмени после ДТП с маршруткой девушку пришлось вырезать из авто

В Тюмени после ДТП с маршруткой девушку пришлось вырезать из авто

2 февраля 2024, 11:22
Фото: паблик «Тюмень»
В Тюмени сегодня, 2 февраля на улице Мельникайте, 112 столкнулись маршрутка и автомобиль «Матиз». Из-за произошедшего девушка оказалась зажата в иномарке.
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Авария

Чтобы вызволить ее, спасателям пришлось применить гидравлическое оборудование. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Кроме того, незначительные травмы получили несколько пассажиров автобуса. Всем им оказана помощь. Обстоятельства и причины ДТП выясняют в Госавтоинспекции.

Напомним, что еще одно ДТП произошло на 439-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Из-за столкновения на месте погибли три человека. Специалисты проводят проверку по факту случившегося.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Новости тюмени#Авария#Алина Петрова
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