В Тюмени после ДТП с маршруткой девушку пришлось вырезать из авто

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Чтобы вызволить ее, спасателям пришлось применить гидравлическое оборудование. О состоянии пострадавшей не сообщается.
Кроме того, незначительные травмы получили несколько пассажиров автобуса. Всем им оказана помощь. Обстоятельства и причины ДТП выясняют в Госавтоинспекции.
Напомним, что еще одно ДТП произошло на 439-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Из-за столкновения на месте погибли три человека. Специалисты проводят проверку по факту случившегося.