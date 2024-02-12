В Тюмени снова изменят схему движения маршрута №21

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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В маршрут №21 «Завод медоборудования — Андреевская» добавят несколько новых остановок. Изменения в расписании будут актуальны с 15 февраля.
В схему включат остановочные пункты «Театральный центр „Космос“» и «Универсальный рынок» в прямом направлении, а также «Станкостроительный завод» и «Магазин „Буратино“» в обратном направлении.
Новые остановки добавлялись в схему этого маршрута 5 февраля. Тогда были включены два остановочных пункта в прямом и обратном направлении — «Улица 95 лет Тюменского района» и «ДК „Строитель“».
Ранее «Наш город» писал, что тюменка создала петицию с требованием пустить автобусы в район Ново-Комарово. Женщина считает, что водители не соблюдают расписание, из-за чего люди ждут своего автобуса по часу.