В тюменском аэропорту Рощино задерживаются рейсы четырех авиакомпаний

Также задерживаются два рейса авиакомпании «Utair» Сочи — Тюмень. Оба должны были вылететь еще вчера, 5 февраля. Рейс отправлением в 15:55 вылетит сегодня в 11:55, а тот, что должен был вылететь в 16:10, отправится в 11:20.