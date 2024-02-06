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Published Сегодня, 02:28

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Updated Сегодня, 02:30

В аэропорту Рощино массовая задержка рейсов

В тюменском аэропорту Рощино задерживаются рейсы четырех авиакомпаний

6 февраля 2024, 02:28
Фото: 1MI

В аэропорту Рощино массовая задержка рейсов

Задерживаются рейсы авиакомпаний «Победа», «Red Wings», «Ямал» и «Utair». В пресс-службе воздушной гавани объяснили, с чем связаны задержки.

На данный момент задерживаются восемь рейсов. Эта информация размещена на онлайн-табло на сайте аэропорта Рощино.

Так, задерживается рейс авиакомпании «Red Wings» Тюмень — Волгоград. По расписанию самолет должен был вылететь в 05:40, однако расчетное время отправления — 11:00. Вылет самолета из Волгограда в Тюмень также был отложен: вместо 04:40 он вылетит в 10:45.

Перенесен и вылет из Тюмени в Санкт-Петербург. Самолет авиакомпании «Победа» не вылетел в 06:00, расчетное время вылета — 12:15, а самолет из Санкт-Петербурга в Тюмень вылетит в 11:35 вместо 05:15.

Также задерживаются два рейса авиакомпании «Utair» Сочи — Тюмень. Оба должны были вылететь еще вчера, 5 февраля. Рейс отправлением в 15:55 вылетит сегодня в 11:55, а тот, что должен был вылететь в 16:10, отправится в 11:20.

Почти на сутки перенесены и два рейса Сочи — Тюмень авиакомпании «Ямал». Оба должны были вылететь вчера в 15:55, но отправятся сегодня в 11:55.

В пресс-службе аэропорта Рощино сообщили, что все случаи связаны с поздним прибытием самолетов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продолжается реконструкция аэропорта Рощино. Работы будут завершены в 2027 году.

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