«Сатанизм в чистом виде»: тюменский депутат резко высказался об украинских чиновниках

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
На днях украинские власти предложили выкопать тело российского государственного деятеля Петра Столыпина, чтобы обменять его на пленных солдат ВСУ. С этой идеей выступил директор музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.
«Богохульники и осквернители могил! Это уже какой-то сатанизм в чистом виде — вскрывать могилы и шантажировать Россию останками великого государственного деятеля, коим вошëл в историю Столыпин! Мало того, что убили его на Киевской земле, так и после смерти нет ему там покоя! Столыпин навсегда вписал себя в историю нашего Отечества. И никогда бы не согласился на подобную подлость», — прокомментировал предложение украинской стороны депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин в своем Телеграм-канале.
По мнению Вершинина, соглашаться на подобное предложение точно нельзя. Он считает, что «с богохульниками и осквернителями могил договариваться — ниже достоинства русского человека».
Ранее «Наш город» писал, что Иван Вершинин предложил актера на роль молодого Владимира Жириновского. Он считает, что с этой задачей справится Никита Кологривый.