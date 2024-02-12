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Тюменский депутат резко высказался об украинских чиновниках

«Сатанизм в чистом виде»: тюменский депутат резко высказался об украинских чиновниках

12 февраля 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney

Тюменский депутат резко высказался об украинских чиновниках

По мнению депутата Ивана Вершинина, украинскую власть представляют богохульники. Так он отреагировал на их идею выкопать тело Петра Столыпина.

На днях украинские власти предложили выкопать тело российского государственного деятеля Петра Столыпина, чтобы обменять его на пленных солдат ВСУ. С этой идеей выступил директор музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.

«Богохульники и осквернители могил! Это уже какой-то сатанизм в чистом виде — вскрывать могилы и шантажировать Россию останками великого государственного деятеля, коим вошëл в историю Столыпин! Мало того, что убили его на Киевской земле, так и после смерти нет ему там покоя! Столыпин навсегда вписал себя в историю нашего Отечества. И никогда бы не согласился на подобную подлость», — прокомментировал предложение украинской стороны депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин в своем Телеграм-канале.

По мнению Вершинина, соглашаться на подобное предложение точно нельзя. Он считает, что «с богохульниками и осквернителями могил договариваться — ниже достоинства русского человека».

Ранее «Наш город» писал, что Иван Вершинин предложил актера на роль молодого Владимира Жириновского. Он считает, что с этой задачей справится Никита Кологривый.

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