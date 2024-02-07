Тюменский депутат предложил актера на роль молодого Владимира Жириновского

Актер Никита Кологривый может сыграть молодого Владимира Жириновского

Пользователи Интернета активно обсуждают возможность съемок фильма о юности основателя ЛДПР Владимира Жириновского и предлагают различные кандидатуры на эту роль. Депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин предположил, что роль молодого политика мог бы исполнить актер Никита Кологривый.