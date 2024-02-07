Тюменский депутат предложил актера на роль молодого Владимира Жириновского

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Депутат Тюменской облдумы от партии ЛДПР Иван Вершинин на своей странице в социальных сетях высказал свое мнение по поводу выбора актера на роль юного основателя партии Владимира Жириновского.
Задал себе вопрос — кто из молодых артистов похож на молодого Жириновского и подошел бы на эту роль? Мне кажется, что внешне несколько похож Никита Кологривый. Да и по характеру вроде актёр тоже со своей точкой зрения и тоже холерик, возможно сумеет понять суть характера и войти в роль легендарного политика, — отметил тюменский депутат.
К своему сообщению Иван Вершинин прикрепил несколько фотографий политика и актера.
Владимира Жириновского можно назвать одним из самых харизматичных политиков современной России. Его высказывания ушли в народ, а поступки регулярно будоражили общественность.
Конечно, мне, как человеку, который имел возможность лично общаться с Владимиром Вольфовичем, хочется, чтобы если действительно будет сниматься такой фильм — он не был фильмом — пародией, — добавил Иван Вершинин.
Отметим, политик шесть раз баллотировался на пост президента РФ, а также вошел в Книгу рекордов страны как участник наибольшего количества президентских кампаний.