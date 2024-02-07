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Актер Никита Кологривый может сыграть молодого Владимира Жириновского

Тюменский депутат предложил актера на роль молодого Владимира Жириновского

7 февраля 2024, 08:37
Фото: 1MI

Актер Никита Кологривый может сыграть молодого Владимира Жириновского

Пользователи Интернета активно обсуждают возможность съемок фильма о юности основателя ЛДПР Владимира Жириновского и предлагают различные кандидатуры на эту роль. Депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин предположил, что роль молодого политика мог бы исполнить актер Никита Кологривый.

Депутат Тюменской облдумы от партии ЛДПР Иван Вершинин на своей странице в социальных сетях высказал свое мнение по поводу выбора актера на роль юного основателя партии Владимира Жириновского.

Задал себе вопрос — кто из молодых артистов похож на молодого Жириновского и подошел бы на эту роль? Мне кажется, что внешне несколько похож Никита Кологривый. Да и по характеру вроде актёр тоже со своей точкой зрения и тоже холерик, возможно сумеет понять суть характера и войти в роль легендарного политика, — отметил тюменский депутат.

К своему сообщению Иван Вершинин прикрепил несколько фотографий политика и актера.

Фото: социальные сети Ивана Вершинина

Владимира Жириновского можно назвать одним из самых харизматичных политиков современной России. Его высказывания ушли в народ, а поступки регулярно будоражили общественность.

Конечно, мне, как человеку, который имел возможность лично общаться с Владимиром Вольфовичем, хочется, чтобы если действительно будет сниматься такой фильм — он не был фильмом — пародией, — добавил Иван Вершинин.

Отметим, политик шесть раз баллотировался на пост президента РФ, а также вошел в Книгу рекордов страны как участник наибольшего количества президентских кампаний.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Кино#Тюменская областная Дума#Выборы#ЛДПР#Владимир Жириновский#Съемки фильма#Депутат#Анастасия Имамахметова#Выборы президента
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