Экс-замгубернатора ЯНАО готовится стать депутатом Тюменской облдумы

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Как утверждают источникиМажаров запускает предвыборную кампанию. Он намерен занять место в думе, оставшееся вакантным после того, как Пушкарев сдал свой мандат в пользу поста сенатора от Ямало-Ненецкого автономного округа.
Также отмечается, что должность заместителя руководителя представительства ЯНАО в Тюменской области не устраивала Мажарова с самого начала и была компромиссным решением после его отставки с должности заместителя губернатора.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров стал зарабатывать в 11 раз меньше на новом посту представителя округа в Тюменской области.