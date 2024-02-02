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Updated Сегодня, 10:58

Экс-замгубернатора ЯНАО готовится стать депутатом Тюменской облдумы

Экс-замгубернатора ЯНАО готовится стать депутатом Тюменской облдумы

2 февраля 2024, 10:53
Фото: 1MI
Бывший заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров готовится к выдвижению на должность депутата Тюменской областной думы. Его посещение Ноябрьска наблюдатели интерпретируют как знак знакомства с одномандатным округом, откуда чиновник планирует участвовать в довыборах

Как утверждают источники BRIEF, Мажаров запускает предвыборную кампанию. Он намерен занять место в думе, оставшееся вакантным после того, как Пушкарев сдал свой мандат в пользу поста сенатора от Ямало-Ненецкого автономного округа.

Также отмечается, что должность заместителя руководителя представительства ЯНАО в Тюменской области не устраивала Мажарова с самого начала и была компромиссным решением после его отставки с должности заместителя губернатора.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров стал зарабатывать в 11 раз меньше на новом посту представителя округа в Тюменской области.

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#Общество#Политика#Тюменская область#Новости тюмени#Алина Петрова
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