Доход представителя ЯНАО в Тюменской области снизился в 11 раз

Несмотря на то, что Мажаров шагнул вниз по карьерной лестнице, его это более чем устраивает. На этом посту он будет ожидать довыборов в областную думу Тюмени, которые будут проходить в 2024 году. Так он сможет получить мандат ушедшего в сенаторы ямальского депутата Владимира Пушкарева.