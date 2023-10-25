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Posted 25 октября, 14:09

Published 25 октября, 14:09

Modified 25 октября, 14:11

Updated 25 октября, 14:11

Доход представителя ЯНАО в Тюменской области снизился в 11 раз

Доход представителя ЯНАО в Тюменской области снизился в 11 раз

25 октября 2023, 14:09
Фото: 1MI
Бывший замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров стал зарабатывать в 11 раз меньше на новом посту представителя округа в Тюменской области.
Сюжет
ЯНАО

Александр Мажаров, бывший замгубенатора ЯНАО, занял пост замруководителя в представительстве Ямала. Его зарплата на этой должности снизилась почти в 11 раз.

Несмотря на то, что Мажаров шагнул вниз по карьерной лестнице, его это более чем устраивает. На этом посту он будет ожидать довыборов в областную думу Тюмени, которые будут проходить в 2024 году. Так он сможет получить мандат ушедшего в сенаторы ямальского депутата Владимира Пушкарева.

Сейчас доход замруководителя составляет 3 миллиона — это в 11 раз меньше, чем декларировал Мажаров в 2021 году.

Ранее «Наш город» писал о смертности младенцев в регионах «тюменской матрешки». Тюменская область стала рекордсменом среди своих соседей. В области за год умерло 42 младенца.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Зарплата#ЯНАО#Областная дума#Доход#Карьера#Дмитрий Балобанов
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