Доход представителя ЯНАО в Тюменской области снизился в 11 раз

Posted 25 октября, 14:09
Published 25 октября, 14:09
Modified 25 октября, 14:11
Updated 25 октября, 14:11
Александр Мажаров, бывший замгубенатора ЯНАО, занял пост замруководителя в представительстве Ямала. Его зарплата на этой должности снизилась почти в 11 раз.
Несмотря на то, что Мажаров шагнул вниз по карьерной лестнице, его это более чем устраивает. На этом посту он будет ожидать довыборов в областную думу Тюмени, которые будут проходить в 2024 году. Так он сможет получить мандат ушедшего в сенаторы ямальского депутата Владимира Пушкарева.
Сейчас доход замруководителя составляет 3 миллиона — это в 11 раз меньше, чем декларировал Мажаров в 2021 году.
Ранее «Наш город» писал о смертности младенцев в регионах «тюменской матрешки». Тюменская область стала рекордсменом среди своих соседей. В области за год умерло 42 младенца.