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Задолженность тюменцев по кредитам за год выросла на 30%

Задолженность тюменцев по кредитам за год выросла на треть

9 февраля 2024, 02:48
Фото: 1MI

Задолженность тюменцев по кредитам за год выросла на 30%

Основную часть суммы задолженности составляют ипотечные кредиты. В общей сложности тюменцы задолжали банкам почти 500 миллиардов рублей.

За год задолженность жителей Тюменской области по кредитам увеличилась на 30% и составила 497 миллиардов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения Банка России РБК Тюмень.

56% от общей суммы задолженности составляют ипотечные кредиты.

«При этом в общем объеме займов доля просроченных кредитов по ипотеке составила 0,2%, по потребительским — 6,4%. В целом по России — 0,3% и 7% соответственно», — отметили в банке.

За 2023 год тюменцы оформили в банках 37 тысяч ипотечных кредитов на 132 миллиарда рублей. На прирост ипотеки повлияли льготные программы и запуск арктической ипотеки.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский миллионер Ильдар Хусаинов прогнозирует обвал цен на вторичное жилье. Он отметил несвойственные для рынка недвижимости тенденции.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Задолженность#Долги#Ипотека#Кредитная задолженность#Ипотечный кредит#Любовь Селезнева
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