Задолженность тюменцев по кредитам за год выросла на треть

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
Modified Сегодня, 02:50
Updated Сегодня, 02:50
За год задолженность жителей Тюменской области по кредитам увеличилась на 30% и составила 497 миллиардов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения Банка России РБК Тюмень.
56% от общей суммы задолженности составляют ипотечные кредиты.
«При этом в общем объеме займов доля просроченных кредитов по ипотеке составила 0,2%, по потребительским — 6,4%. В целом по России — 0,3% и 7% соответственно», — отметили в банке.
За 2023 год тюменцы оформили в банках 37 тысяч ипотечных кредитов на 132 миллиарда рублей. На прирост ипотеки повлияли льготные программы и запуск арктической ипотеки.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский миллионер Ильдар Хусаинов прогнозирует обвал цен на вторичное жилье. Он отметил несвойственные для рынка недвижимости тенденции.