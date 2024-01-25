Тюменцы предлагают свыше 305 тысяч товаров, которые можно купить в кредит с доставкой

На возврат кредита по каждой покупке отводится 4 месяца, первый платеж нужно внести через месяц после получения товара. К цене товара партнёр прибавит 10% от суммы покупки — это всё, что понадобится заплатить по кредиту за все время. Погашать его можно будет прямо в приложении Авито, с банковской карты. Там же покупатель сможет проверять график платежей, кроме того покупателю будут приходить уведомления и SMS о сроках и суммах оплаты, чтобы важные детали не были забыты. При погашении займа лимит возобновится, и его снова можно будет тратить.