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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Тюменцы предлагают свыше 305 тысяч товаров, которые можно купить в кредит с доставкой

Тюменцы предлагают свыше 305 тысяч товаров, которые можно купить в кредит с доставкой

25 января 2024, 13:29
Фото: Midjourney
С 25 января пользователи Авито впервые смогут выбирать не только стандартную опцию оплаты или оплату при получении товара, но и совершать покупки в кредит. Опция действует на покупку товаров стоимостью до 50 тысяч рублей у частных продавцов и без первичного взноса.

Первый платеж состоится только через месяц после получения товара. Срок погашения кредита составит четыре месяца с даты получения товара.

В приложении Авито теперь можно пользоваться опцией покупки в кредит, привычной пользователям на большинстве маркетплейсов и в крупных онлайн-магазинах.

«Уникальность, в том, что впервые эта опция стала доступна для покупок у частных продавцов. Функция доступна всем пользователям сервиса старше 21 года с гражданством РФ. Услугу предоставляет партнёр Хоум Банка — „Хоум Экспресс“. Новая функция на Авито протестирована уже около четырех тысяч раз — средний чек покупки в кредит составил 11 тыс. руб.», — пояснили в Авито.

Максимальная сумма кредита 50 тысяч рублей, а минимальная — 1 500 рулей. В рамках одобренного партнером лимита на Авито можно будет совершать неограниченное количество покупок с Авито Доставкой в кредит.

Доступные категории товаров: электроника, личные вещи, товары для дома и дачи, запчасти, хобби и отдых. При этом займ начинает действовать только после того, как пользователь проверит товар в пункте выдачи и решит его забрать. Если же покупатель на месте откажется от покупки, то кредит будет аннулирован.

На возврат кредита по каждой покупке отводится 4 месяца, первый платеж нужно внести через месяц после получения товара. К цене товара партнёр прибавит 10% от суммы покупки — это всё, что понадобится заплатить по кредиту за все время. Погашать его можно будет прямо в приложении Авито, с банковской карты. Там же покупатель сможет проверять график платежей, кроме того покупателю будут приходить уведомления и SMS о сроках и суммах оплаты, чтобы важные детали не были забыты. При погашении займа лимит возобновится, и его снова можно будет тратить.

При этом продавать в кредит пока могут только частные продавцы — функция не подключена для магазинов и пока находится в разработке. Для частных продавцов продажи в кредит бесплатны и ничем не отличаются от обычных заказов — деньги на их карту зачисляются сразу после того, как покупатель заберет заказ.

По информации аналитиков Авито, жители Тюмени в настоящее время предлагают к продаже в кредит более 305 тысяч товаров. По этому показателю город входит в топ-10 населенных пунктов страны, опережая Пермь, Уфу, Волгоград, Самару.

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#Общество#Ирина Швецова#Авито
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