Тюменцам предлагают заработать до 150 тыс. рублей на упаковке наггетсов

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Вакансию на сайте бесплатных объявлений нашел «Ура.ру».
«На пищевое производство объявляется набор упаковщиков в Калужскую область. Работа на линии, фасуем, маркируем, стикеруем, укладываем в пакеты, в коробки (котлетки, нагетсы и тд). Зарплата — 150 тысяч рублей», — говорится в описании к вакансии.
Работодатель также обещает предоставить бесплатное жилье, спецодежду и питание в столовой.
Кроме фасовщика, в топ самых высокооплачиваемых низкоквалифицированных специальностей в Тюменской области в январе этого года вошли — разнорабочий и комплектовщик.