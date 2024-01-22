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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Тюменцам предлагают заработать до 150 тыс. рублей на упаковке наггетсов

Тюменцам предлагают заработать до 150 тыс. рублей на упаковке наггетсов

22 января 2024, 12:37
Фото: 1MI
Жителям Тюменской области предлагают работу упаковщика наггетсов и котлет на производстве в Калужской области. За вахту в 60 смен обещают платить до 150 тыс. рублей.

Вакансию на сайте бесплатных объявлений нашел «Ура.ру».

«На пищевое производство объявляется набор упаковщиков в Калужскую область. Работа на линии, фасуем, маркируем, стикеруем, укладываем в пакеты, в коробки (котлетки, нагетсы и тд). Зарплата — 150 тысяч рублей», — говорится в описании к вакансии.

Работодатель также обещает предоставить бесплатное жилье, спецодежду и питание в столовой.

Кроме фасовщика, в топ самых высокооплачиваемых низкоквалифицированных специальностей в Тюменской области в январе этого года вошли — разнорабочий и комплектовщик.

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