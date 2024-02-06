В 2023 году тюменцы оформляли по 100 ипотечных кредитов в день

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
В Центробанке считают, что на прирост ипотеки в 2023 году повлияли льготные кредиты — семейная и IT-ипотека, а также запуск арктической ипотеки. К тому же люди вкладывали деньги в недвижимость в ожидании роста ставок и ужесточения условий льготных госпрограмм.
«Мы прогнозируем, что в 2024 году рост ипотеки несколько замедлится в условиях высоких рыночных ставок и действия регуляторных ограничений для банков на выдачу кредитов с низким первоначальным взносом и заемщикам с высокой долговой нагрузкой», — сообщила управляющая отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина РБК Тюмень.
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