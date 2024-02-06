В 2023 году тюменцы оформляли по 100 ипотечных кредитов в день

В Центробанке считают, что на прирост ипотеки в 2023 году повлияли льготные кредиты — семейная и IT-ипотека, а также запуск арктической ипотеки. К тому же люди вкладывали деньги в недвижимость в ожидании роста ставок и ужесточения условий льготных госпрограмм.