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В 2023 году тюменцы оформляли около 100 ипотечных кредитов в день

В 2023 году тюменцы оформляли по 100 ипотечных кредитов в день

6 февраля 2024, 05:50
Фото: 1MI

В 2023 году тюменцы оформляли около 100 ипотечных кредитов в день

За год жители Тюменской области оформили в банках 37 тысяч ипотечных кредитов на 132 миллиарда рублей. В 2024 году эксперты прогнозируют замедление роста ипотеки.

В Центробанке считают, что на прирост ипотеки в 2023 году повлияли льготные кредиты — семейная и IT-ипотека, а также запуск арктической ипотеки. К тому же люди вкладывали деньги в недвижимость в ожидании роста ставок и ужесточения условий льготных госпрограмм.

«Мы прогнозируем, что в 2024 году рост ипотеки несколько замедлится в условиях высоких рыночных ставок и действия регуляторных ограничений для банков на выдачу кредитов с низким первоначальным взносом и заемщикам с высокой долговой нагрузкой», — сообщила управляющая отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина РБК Тюмень.

Ранее «Наш город» рассказал, какие квартиры нужно брать прямо сейчас. Эксперт пояснила, когда нужно брать квартиру, какая недвижимость является выгодной для покупки и что ждать от ипотеки.

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