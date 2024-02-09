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Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

В Тюмени налоговики усилят контроль за заведениями общепита

В Тюмени налоговики усилят контроль за ресторанами

9 февраля 2024, 04:33
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени налоговики усилят контроль за заведениями общепита

Тюменские налоговики начали проект «Общественное питание». В базу проекта попали рестораны и кафе, которые проверят сотрудники регионального УФНС.

Цель проекта «Общественное питание» — сделать рынок общепита прозрачнее, сократить теневой оборот, а также создать равные условия для всех участников рынка. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Тюменской области.

В базу проекта внесены более тысячи точек общепита, каждая будет проверена сотрудниками УФНС. О нарушениях могут сообщить и сами тюменцы: например, если в ресторане не пробили чек, можно обратиться в ФНС через личный кабинет налогоплательщика.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский бизнесмен задолжал налоговой 19 миллионов рублей. Мужчина подделывал документы, чтобы избежать уплаты налогов.

Экс-депутат гордумы Тобольска получил год условно за неуплату 290 млн рублей налогов
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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Налоги#Налоговая служба#Проверки#Ресторан#Любовь Селезнева
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