В Тюмени налоговики усилят контроль за ресторанами

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Цель проекта «Общественное питание» — сделать рынок общепита прозрачнее, сократить теневой оборот, а также создать равные условия для всех участников рынка. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Тюменской области.
В базу проекта внесены более тысячи точек общепита, каждая будет проверена сотрудниками УФНС. О нарушениях могут сообщить и сами тюменцы: например, если в ресторане не пробили чек, можно обратиться в ФНС через личный кабинет налогоплательщика.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский бизнесмен задолжал налоговой 19 миллионов рублей. Мужчина подделывал документы, чтобы избежать уплаты налогов.