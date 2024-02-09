В Тюмени налоговики усилят контроль за ресторанами

В базу проекта внесены более тысячи точек общепита, каждая будет проверена сотрудниками УФНС. О нарушениях могут сообщить и сами тюменцы: например, если в ресторане не пробили чек, можно обратиться в ФНС через личный кабинет налогоплательщика.