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Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

В Тюменской области спрос на китайские автомобили вырос почти на 300%

Спрос на китайские автомобили в Тюменской области вырос почти на 300%

7 февраля 2024, 03:17
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области спрос на китайские автомобили вырос почти на 300%

Эксперты Авито Авто проанализировали тюменский авторынок. Выяснилось, что в 2023 году доля новых китайских автомобилей составила 50%, а за год этот показатель увеличился на 32%.

Аналитики отметили впечатляющий рост спроса и предложения в Тюменской области. По сравнению с 2022 годом, в 2023 году популярность китайский автомобилей выросла на 283%, а предложение — на 323%.

В 2023 году средняя цена на новые китайские автомобили составила 3 миллиона 50 тысяч рублей, что показывает рост стоимости на 11%.

В тройку самых популярных китайских автомобилей вошли Changan со средней ценой 2.82 миллиона рублей, Chery — 4.27 миллиона и Geely — 4.29 миллиона.

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«Расширение модельного ряда и комплектаций автомобилей китайских брендов в том числе способствовали росту лояльности покупателей. Отдельный тренд 2023 года — рост востребованности китайских кроссоверов, которые подходят как для повседневных, так и для длительных поездок», — отметил директор направления «Автомобили» в Авито Авто Вадим Иванов.

В целом по России в топ-5 самых популярных брендов китайских автомобилей вошли Haval, спрос на который составил 9,2%, Chery — 7,2%, Changan — 6,9%, Geely — 6,3% и Omoda — 4,9%.

Ранее «Наш город» рассказал, какие цвета автомобилей являются самыми непопулярными у тюменцев. В антирейтинг попали пурпурный, желтый и розовый цвета.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Рост цен#Автомобили#Цены#Любовь Селезнева
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