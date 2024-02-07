Спрос на китайские автомобили в Тюменской области вырос почти на 300%

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Аналитики отметили впечатляющий рост спроса и предложения в Тюменской области. По сравнению с 2022 годом, в 2023 году популярность китайский автомобилей выросла на 283%, а предложение — на 323%.
В 2023 году средняя цена на новые китайские автомобили составила 3 миллиона 50 тысяч рублей, что показывает рост стоимости на 11%.
В тройку самых популярных китайских автомобилей вошли Changan со средней ценой 2.82 миллиона рублей, Chery — 4.27 миллиона и Geely — 4.29 миллиона.
«Расширение модельного ряда и комплектаций автомобилей китайских брендов в том числе способствовали росту лояльности покупателей. Отдельный тренд 2023 года — рост востребованности китайских кроссоверов, которые подходят как для повседневных, так и для длительных поездок», — отметил директор направления «Автомобили» в Авито Авто Вадим Иванов.
В целом по России в топ-5 самых популярных брендов китайских автомобилей вошли Haval, спрос на который составил 9,2%, Chery — 7,2%, Changan — 6,9%, Geely — 6,3% и Omoda — 4,9%.
Ранее «Наш город» рассказал, какие цвета автомобилей являются самыми непопулярными у тюменцев. В антирейтинг попали пурпурный, желтый и розовый цвета.