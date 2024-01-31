Эксперты назвали самый непопулярный цвет автомобиля у тюменцев

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Так, в прошлом году белые автомобили стали наиболее популярными на авторынке. Доля спроса на них от общего количества достигла 20%. Популярность черных авто оказалась чуть меньше — их доля составила 19,6%. В пятерку самых желанных цветов автомобилей помимо белого и черного также вошли серебряный, серый и синий. Наименее востребованным цветом оказался пурпурный — спрос на него составил 0,06%.
«Черные и белые цвета традиционно доминируют на рынке автомобилей с пробегом. Объясняется это, в первую очередь, их сравнительно большей ликвидностью. Они медленнее теряют в стоимости, чем автомобили более ярких цветов. Кроме того, базовые цвета кузова, как правило, обойдутся первому покупателю дешевле, чем нестандартные оттенки, требующие доплаты», — пояснил директор направления Автомобили в Авито Авто Вадим Иванов.
Тюменская область
В 2023 году белые автомобили стали наиболее популярными в Тюменской области. При этом, согласно данным Авито Авто, и белые, и черные машины продолжают укреплять позиции в доле спроса. Интерес к покупке авто черного цвета в 2023 году вырос на 12%, а на белого — на 10%. Также в топ популярных цветов вошли серебряный (14,2%), серый (14%), синий (9%) и зеленый (7%).
В топ-5 наименее предпочтительных цветов автомобилей попали:
В целом по стране, среди ходовых цветов по доле спроса в 2023 году (кроме белого и черного) оказались: серый (14%), серебряный (13%), синий (9%), зелёный (6%), красный (5%), коричневый (3%) и бежевый (2%).
Как и годом ранее, цветом автомобиля с наименьшим спросом на российском рынке стал розовый. Доля спроса на него от общего числа составила всего 0,04%. В то же время авто розового цвета попали в топ-4 по росту цены — их стоимость выросла на 45%. Кроме розового в топ самых нежеланных цветов также попали пурпурный (0,10%), оранжевый (0,42%), желтый (0,6%), фиолетовый (0,9%) и золотой (1%).
Если говорить об изменении спроса, то за прошедший год в России по сравнению с предыдущим больше других выросла популярность у бордовых автомобилей (14%), следом идут коричневые (13%), а замыкают тройку авто оранжевого цвета (9%).
Во всех крупных регионах России первую строчку по востребованности в 2023 году занимают либо белые, либо черные автомобили. Вторую и третью позиции по доле спроса в этот период, как правило, занимают автомобили серебряного или серого цветов.
Что касается цен, то стоимость черных автомобилей с пробегом увеличилась на 44,5%, а белых — на 43%. В то же время в топ-4 по росту цены попали лидеры антирейтинга — розовый и пурпурный (44,7% и 41,3% соответственно). При значительно меньшей доле спроса автомобилям с более редкими цветами кузова будет сложнее найти покупателя.