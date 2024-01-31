Эксперты назвали самый непопулярный цвет автомобиля у тюменцев

Как и годом ранее, цветом автомобиля с наименьшим спросом на российском рынке стал розовый. Доля спроса на него от общего числа составила всего 0,04%. В то же время авто розового цвета попали в топ-4 по росту цены — их стоимость выросла на 45%. Кроме розового в топ самых нежеланных цветов также попали пурпурный (0,10%), оранжевый (0,42%), желтый (0,6%), фиолетовый (0,9%) и золотой (1%).