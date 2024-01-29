Тюменцы массово сдают ёлки на переработку

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
По информации Авито Услуг, в январе 2024 года в Тюмени было зафиксировано значительное увеличение спроса на услуги по выносу и утилизации новогодних ёлок. Рост спроса составил 148%, что делает Тюмень вторым городом по этому показателю после Москвы (+166%). Этот тренд также заметен в других регионах России, включая Воронеж (+139%), Челябинск (+88%) и Санкт-Петербург (+72%).
Согласно данным платформы, цены на услуги по демонтажу и утилизации ёлок в Тюмени варьируются от 1000 до 3000 рублей. Эксперты отмечают, что конечная стоимость зависит от локации заказчика и размеров ёлки. Например, для петербуржцев стоимость услуг достигает около 4 тысяч рублей, в то время как в других регионах средняя стоимость составляет около 1000 рублей.
«Наблюдается увеличение спроса на утилизацию ёлок как в крупных городах, так и в регионах России. Этот тренд свидетельствует о развитии более ответственного отношения к окружающей среде и потребности в более экологически чистых решениях», — отметил руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги» в Авито Услугах Александр Семочкин.