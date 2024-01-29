nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

В Тюмени начали массово сдавать ёлки на переработку

Тюменцы массово сдают ёлки на переработку

29 января 2024, 11:51
Фото: 1MI

В Тюмени начали массово сдавать ёлки на переработку

Общий рост спроса на услуги по выносу и переработке ёлок составил 148%.

По информации Авито Услуг, в январе 2024 года в Тюмени было зафиксировано значительное увеличение спроса на услуги по выносу и утилизации новогодних ёлок. Рост спроса составил 148%, что делает Тюмень вторым городом по этому показателю после Москвы (+166%). Этот тренд также заметен в других регионах России, включая Воронеж (+139%), Челябинск (+88%) и Санкт-Петербург (+72%).

Согласно данным платформы, цены на услуги по демонтажу и утилизации ёлок в Тюмени варьируются от 1000 до 3000 рублей. Эксперты отмечают, что конечная стоимость зависит от локации заказчика и размеров ёлки. Например, для петербуржцев стоимость услуг достигает около 4 тысяч рублей, в то время как в других регионах средняя стоимость составляет около 1000 рублей.

«Наблюдается увеличение спроса на утилизацию ёлок как в крупных городах, так и в регионах России. Этот тренд свидетельствует о развитии более ответственного отношения к окружающей среде и потребности в более экологически чистых решениях», — отметил руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги» в Авито Услугах Александр Семочкин.
Читайте также:
Тюменцы стали обращаться к косметологам в два раза чащеВ 2024 году спрос на услуги красоты в Тюмени вырос почти в два разаВ Тюмени массово распродают капитальные гаражи
#Общество#Авито#Петрова
Подпишитесь
«Опаснее COVID-19»: вирусная инфекция атаковала жителей Тюменской области
Сегодня, 07:09
«Поведется даже самый умный»: как мошенники обманывают жителей Тюменской области?
Сегодня, 07:50
Третий случай за месяц: тюменец вернулся с СВО и едва не утонул в яме с кипятком
Сегодня, 09:01
На меньшее не согласны: тюменцы рассказали, каким вакансиям отдают предпочтение
Сегодня, 04:48
Тест «Обратно в СССР»: сможете ли вы понять сленг советской молодежи Тюмени
26 января, 07:03
«Ваша жизнь — это цветочки!»: боец СВО запретил тюменцам жаловаться на жизнь
Сегодня, 08:19