Тюменцы стали обращаться к косметологам в два раза чаще

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Чаще всего жители Тюмени интересовались уходом за лицом, в том числе чисткой, массажем, лазерными и аппаратными процедурами, а также лечением сосудистых патологий.
Эксперты считают, что рост популярности косметологических услуг связан с отложенным спросом.
«Обращение к мастеру давно планировалось, но откладывалось. Как видим, тюменцы давно планировали заняться собой, уделить время здоровью и телу, и стимулом реализовать эти планы стало наступление нового года», — пояснил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито» Игорь Санников.
Эксперт порекомендовал тюменцам записываться к специалистам онлайн, а при выборе мастера изучать его работы, чтобы понять, подходит ли та или иная услуга.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы стали массово записываться на спорт. Спрос на тренеров в январе вырос в разы.