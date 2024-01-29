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Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

В Тюмени спрос на услуги косметологов вырос в два раза

Тюменцы стали обращаться к косметологам в два раза чаще

29 января 2024, 07:49
Фото: 1MI

В Тюмени спрос на услуги косметологов вырос в два раза

В январе 2024 года спрос на услуги косметологов вырос на 119%. Аналитики «Авито» выяснили, с чем это связано.

Чаще всего жители Тюмени интересовались уходом за лицом, в том числе чисткой, массажем, лазерными и аппаратными процедурами, а также лечением сосудистых патологий.

Эксперты считают, что рост популярности косметологических услуг связан с отложенным спросом.

«Обращение к мастеру давно планировалось, но откладывалось. Как видим, тюменцы давно планировали заняться собой, уделить время здоровью и телу, и стимулом реализовать эти планы стало наступление нового года», — пояснил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито» Игорь Санников.

Эксперт порекомендовал тюменцам записываться к специалистам онлайн, а при выборе мастера изучать его работы, чтобы понять, подходит ли та или иная услуга.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы стали массово записываться на спорт. Спрос на тренеров в январе вырос в разы.

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#Общество#Тюменская область#Красота#Новости тюмени#Мастер#Услуги#Сфера услуг#Авито#Любовь Селезнева
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