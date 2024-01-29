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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

В Тюмени выступит известный рэпер

В Тюмени состоится концерт известного рэпера

29 января 2024, 06:04
Фото: 1MI

В Тюмени выступит известный рэпер

Один из самых популярных артистов России приедет в Тюмень в апреле. Фанаты уже раскупили более сотни билетов.
Сюжет
Концерт

Концерт рэпера Басты состоится 7 апреля в 19:00 во Дворце спорта «Рубин». Билеты уже в продаже, их стоимость — от двух до восьми тысяч рублей.

Баста посетит Тюмень в рамках тура. Ежегодно музыкант отправляется в большой концертный тур по городам России и Ближнему зарубежью.

Фото: bastatour.ru
«Выступления проходят практически во всех крупных городах России (всего порядка 50), и нередко по просьбам слушателей артист делает исключения и заезжает с концертами даже в совсем небольшие города — это становится возможным благодаря заявкам от зрителей», — уточняется на официальном сайте концертов Басты.

На концерте фанаты услышат все хиты, начиная с самого первого альбома и заканчивая последними треками.

Кроме того, Баста планирует открыть в Тюмени ресторан. Заведения музыканта уже открыты в Москве, Уфе, Сочи, Екатеринбурге и других городах страны.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени после жалоб общественников отменили концерт Кишлака. Активисты обратились к главе Тюмени и в Следственный комитет.

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