В Тюмени состоится концерт известного рэпера

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Концерт рэпера Басты состоится 7 апреля в 19:00 во Дворце спорта «Рубин». Билеты уже в продаже, их стоимость — от двух до восьми тысяч рублей.
Баста посетит Тюмень в рамках тура. Ежегодно музыкант отправляется в большой концертный тур по городам России и Ближнему зарубежью.
«Выступления проходят практически во всех крупных городах России (всего порядка 50), и нередко по просьбам слушателей артист делает исключения и заезжает с концертами даже в совсем небольшие города — это становится возможным благодаря заявкам от зрителей», — уточняется на официальном сайте концертов Басты.
На концерте фанаты услышат все хиты, начиная с самого первого альбома и заканчивая последними треками.
Кроме того, Баста планирует открыть в Тюмени ресторан. Заведения музыканта уже открыты в Москве, Уфе, Сочи, Екатеринбурге и других городах страны.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени после жалоб общественников отменили концерт Кишлака. Активисты обратились к главе Тюмени и в Следственный комитет.